Guardiola et le centre-ville tous les éloges

30/04/2021 à 6h30 CEST

Les couvertures anglaises ils ont déliré les éloges vers la performance de Guardiola à Manchester City au Parc des Princes. «Les demi-dieux de Pep & rdquor;, intitulé The Mirror sur sa page d’accueil, tandis que The Guardian l’a défini avec un «Ville de rêve & rdquor;, une expression qui pourrait se traduire par «Une ville de rêve». De son côté, The Independent s’est exclamé “Magnifiez! & Rdquor;.

Le retour céleste a non seulement conduit aux premiers buts de l’histoire de City en demi-finale de la Ligue des champions, mais aussi à un triomphe pour marquer les générations futures. «Une victoire historique en Ligue des champions comme celle-ci doit étouffer les fantômes des échecs passés & rdquor;, a condamné le portail de la BBC, à ajouter: «Leur résilience, ajoutée à la classe de l’équipe de Pep Guardiola, a conduit à une excellente seconde mi-temps qui leur a donné une victoire plus que méritée».

La cravate, cependant, n’est pas condamnée. Le PSG revendique jusqu’à présent des statistiques à domicile en Ligue des champions qui n’ont pas négligé l’entraîneur catalan lors d’une conférence de presse. Les Parisiens ont pu marquer trois buts à Old Trafford, quatre au Camp Nou et trois autres à l’Allianz Arena cette même saison. Une réaction de Pochettino est attendue au match retour, mais la première bataille a été prise par Santpedor.

Le record de Pep

En fait, Pep Guardiola s’est imposé comme l’entraîneur qui a remporté le plus de matches lors des éliminatoires de la Ligue des champions après avoir perdu à la mi-temps. Il enregistre un total de 6, doublant Frank Rijkaard en tant que deuxième tête de série. Derrière lui, d’autres noms du luxe comme Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Louis Van Gaal, Zinedine Zidane ou Arsène Wenger, avec deux victoires.

C’est aussi le fait que la plupart des retours effectués hors de chez eux: ajoutez un total de trois. Deux d’entre eux sont arrivés sur ce parcours, il y a des semaines à Dortmund et mercredi dernier à Paris. Deux résultats qui certifient l’évolution de ce Manchester City vers un ensemble très stable. Ils sont non seulement capables de souffrir, mais aussi d’affronter les pires moments et de trouver une issue.

L’amélioration défensive du “ bleu ciel ” cette saison est évidente: ils n’ont concédé que quatre buts jusqu’à présent en Ligue des champions, et hier ils ont quitté Mbappé sans tirer.

Malgré tout, dans le vestiaire mancunien, ils ne tiennent rien pour acquis. Ou alors Guardiola a averti: «J’ai aimé ce que j’ai vu dans les vestiaires après le coup de sifflet final.. Les joueurs étaient heureux, mais calmes. On sait qu’il reste 90 minutes de plus et que ce PSG a un talent spectaculaire. L’équipe s’est félicitée du résultat, mais dans six jours, nous aurons une autre bataille.

Le premier ministre à un pas

Dans tous les cas, la semaine la plus importante de la saison pour City a commencé de la meilleure façon. La victoire au Parc des Princes se conjugue avec le fait que ce même week-end, ils peuvent être champions du premier ministre. Les hommes de Pep visiteront Crystal Palace, et bien que l’on attend un onze de rotations pleines par rapport à celui sorti à Paris, ils sont parfaitement capables de gagner à Londres samedi. Le lendemain, Manchester United accueille Liverpool à Old Trafford. Si ceux de Jürgen Klopp parviennent à renverser leur grand rival historique, et que les célestes se conforment, ils accorderont l’alirón à Manchester City..