Guardiola et ses collègues cherchent à faire un grand pas vers la gloire de la Premier League

Manchester City peut mettre la main sur le trophée de la Premier League s’il bat Crystal Palace lors du coup d’envoi anticipé de samedi.

Deux autres victoires assureront le titre de haut vol pour City, mais une victoire contre Palace suffirait si Liverpool battait Manchester United dimanche.

Le Crystal Palace de Roy Hodgson accueille Pep Guardiola et Man City ce week-end

City a été en superbe forme dans toutes les compétitions ces dernières semaines et a battu Tottenham à la Coupe Carabao le week-end dernier.

Ils ont battu Palace 4-0 en janvier et les Eagles n’ont plus grand-chose à jouer pour cette saison, ayant apparemment obtenu leur statut de Premier League.

Les hommes de Pep Guardiola sont au milieu de leur confrontation en demi-finale de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, mais il ne voudra pas faire d’erreur dans le sud de Londres ce week-end.

Crystal Palace v Man City: Comment écouter

Ce match débutera à 12h30 le samedi 1er mai.

La couverture complète de Selhurst Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre hôte et les commentaires viendront de Sam Matterface et Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

John Stones a marqué deux fois lors de la victoire 4-0 de Man City contre Crystal Palace plus tôt cette saison Crystal Palace contre Man City: nouvelles confirmées de l’équipe

Manchester City a mis plusieurs joueurs clés sur le banc avant leur demi-finale de Ligue des champions contre le PSG la semaine prochaine.

Sergio Aguero et Gabriel Jesus entrent sur le côté, tandis que Kevin De Bruyne fait partie d’une liste de remplaçants étoilés.

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyate, Dann, Mitchell, Riedewald, Milivojevic, Eze, Townsend, Benteke, Zaha.

Sous-marins: Butland, van Aanholt, Ayew, Mateta, Schlupp, McCarthy,

Batshuayi, Cahill, Kelly.

Man City: Ederson, Joao Cancelo, Laporte, Ake, Mendy, Torres, Rodri, Fernandinho, Sterling, Aguero, Gabriel Jesus.

Sous-marins: Walker, Dias, Gundogan, Zinchenko, Steffen, De Bruyne,

Bernardo Silva, Mahrez, Foden.

Crystal Palace v Man City: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Man City, Pep Guardiola: «Il y a beaucoup de matchs et le problème est le manque de temps. C’est la maison, le jeu, la maison, le voyage, le voyage, ici, ici, le jeu, le jeu, le voyage.

«Vous ne pouvez pas profiter d’un seul match. Nous n’avons pas le temps de nous asseoir un jour ou deux, de faire une pause et de voir ce qui s’est passé.

«L’équipe a été plus résiliente et plus calme. Quand vous jouez tous les trois jours, vous n’avez pas le temps de voir les choses clairement, car c’est le prochain – puis voyagez, puis organisez l’équipe, puis peu importe.

«C’est la chose la plus difficile lorsque vous jouez à beaucoup de matchs, mais la différence ici est le verrouillage – nos vies ont complètement changé – et c’est une période plus courte.

«Cela rend cette saison si spéciale pour tout le monde. Gagner déjà un titre, proche d’un autre et disputer une autre «finale» mardi. Cela a été exceptionnel.

«Je ne sais pas ce qui va se passer dans les quatre dernières semaines qui nous attendent, mais la saison a déjà été extraordinaire.»

Man City de Pep Guardiola a remporté la Coupe Carabao le week-end dernier Crystal Palace v Man City: Statistiques et faits sur le match Crystal Palace a perdu 13 de ses 17 dernières rencontres de Premier League avec Man City (W2 D2), sans marquer à 10 reprises dans cette course. Manchester City est invaincu lors de ses cinq derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Crystal Palace (W4 D1), depuis une défaite 2-1 en avril 2015. Crystal Palace n’a remporté que deux de ses 23 matches de Premier League contre des équipes en haut du tableau. (D4 L17), avec ces deux victoires contre Chelsea (mars 2014 et avril 2017). Les Eagles ont perdu leur dernier match de ce genre 7-0 à domicile contre Liverpool en décembre.Seuls Newcastle (27) et West Bromwich Albion (33) ont concédé plus de buts à domicile que Crystal Palace en Premier League cette saison (25). Pendant ce temps, Manchester City a marqué plus de buts à l’extérieur que toute autre équipe cette saison (32) .Manchester City a remporté chacun de ses 10 derniers matchs à l’extérieur de Premier League par un score total de 26-4. La victoire ici égalera le record anglais de tous les temps pour les victoires consécutives à l’extérieur, actuellement détenu par Chelsea (avril-décembre 2008) et Man City eux-mêmes (mai-décembre 2017) .Man City a concédé le premier but dans chacun de leurs deux derniers matchs de Premier League, plus qu’ils n’en avaient lors de leurs 23 précédents matchs de la compétition (1). Ils ont concédé pour la dernière fois en premier lors de trois matches de championnat consécutifs en novembre 2019, revenant pour en remporter deux (L1). Crystal Palace a perdu deux matchs de championnat consécutifs pour la sixième fois cette saison. Ils ont perdu pour la dernière fois plus consécutivement en juin / juillet 2020 (une série de 7). Raheem Sterling de Man City a été impliqué dans sept buts lors de ses sept derniers départs contre Crystal Palace en Premier League (6 buts, 1 passe). Wilfried de Crystal Palace Zaha a marqué 10 buts en Premier League cette saison, son meilleur retour conjoint en une seule campagne de championnat de sa carrière. Après Luka Milivojevic, l’attaquant de Man City, Gabriel Jesus, a marqué 49 buts en 126 apparitions en Premier League et pourrait devenir le deuxième Brésilien à atteindre 50 en Premier League. compétition après Roberto Firmino.