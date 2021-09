Guardiola explique comment Man City a gardé le RB Leipzig à bout de bras dans un thriller

in

Pep Guardiola n’a jamais senti que le match était terminé lors de la victoire à bout de souffle de Manchester City 6-3 sur le RB Leipzig en Ligue des champions.

Finaliste battu la saison dernière, City a entamé cette campagne de Ligue des champions avec un thriller de neuf buts. Ils ont pris une avance de deux buts grâce à une tête de Nathan Ake et à un but contre son camp de Nordi Mukiele, avant que Christopher Nkunku n’en retire un pour les visiteurs. Riyad Mahrez a rétabli le coussin de deux buts de City avec un penalty avant la pause.

Nkunku a frappé à nouveau avec le premier but de la seconde mi-temps, avant que Jack Grealish ne marque son arc européen avec un but au curling pour porter le score à 4-2 à City.

Il y avait alors un but de triplé pour Nkunku, mais plutôt que de prouver l’inspiration pour un retour à Leipzig, City s’est éloigné. Joao Cancelo et Gabriel Jesus ont marqué de chaque côté de l’ancien joueur de City Angelino qui a été expulsé pour un deuxième carton jaune pour Leipzig.

Au final, c’était donc 6-3 pour City, qui a vraiment dû travailler pour sa victoire malgré un si grand nombre de buts.

Guardiola a déclaré à BT Sport: “Leipzig n’abandonne jamais. Ils ont une façon spéciale d’attaquer. Ils jouent tout ou rien.

« On n’a jamais l’impression que c’est fini. Nous avons marqué quelques minutes après qu’ils aient marqué [a few times] et cela nous a beaucoup aidé.

«Ils ont une équipe jeune, si agressive, si forte. Une équipe fantastique. Leipzig donne un bon message au football.

« La qualité des joueurs était meilleure aujourd’hui et c’est pourquoi nous avons gagné.

« Nous avons marqué 16 buts lors des trois derniers matchs ici. J’aimerais que plus de monde vienne samedi. Nous serons fatigués. Southampton est si dangereux. J’invite tous nos gens à venir à 15 heures pour regarder notre match.

Grealish ravi de ses débuts européens

C’était une occasion particulièrement spéciale pour la signature du record du club Grealish, qui faisait sa première apparition en Ligue des champions.

Il l’a marqué avec son but bien marqué et aussi la passe décisive pour le premier match d’Ake, qui aura encore renforcé sa confiance après avoir pris la décision difficile de quitter le club d’enfance Aston Villa au cours de l’été.

Grealish l’a vraiment apprécié, déclarant à BT Sport: “Je l’ai adoré. J’ai attendu un moment. Ces dernières semaines, je ne pouvais pas attendre ce match. C’est une bonne nuit.

«C’était l’un de ces jeux. Il y avait absolument tout. Au final, nous sommes ravis de remporter la victoire contre une bonne équipe pleine d’énergie et de jeunes joueurs.

«Je suis ravi de repartir avec les trois points – et le but et la passe décisive.

«Le ballon est venu vers moi et quand je suis dans cette position, courant dans la zone, je me suis soutenu en tête-à-tête contre n’importe qui pour tenter ma chance et cela a payé. J’en ai eu quelques-uns en première mi-temps qui ont été bloqués.

“Je suis allé vérifier le résultat de l’autre match [Club Bruges 1-1 PSG] et cela montre que tout peut arriver en Ligue des champions. C’est pourquoi c’est une si belle compétition.

“Avec la musique et tout [before the game] C’était si agréable.”

