Guardiola explique pourquoi Man City donnera la priorité au choc du Club de Bruges au derby

Pep Guardiola insiste sur le fait que le choc de la Ligue des champions avec le Club de Bruges est plus important pour Manchester City que leur prochain derby contre Man Utd.

City accueillera mercredi le Club de Bruges à l’Etihad Stadium pour la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Lors de la troisième journée, City a gagné 5-1 en Belgique. Par conséquent, une autre victoire contre les mêmes adversaires leur permettrait de jeter un œil sur les huitièmes de finale.

Mais ils pensent également à leur prochain match de Premier League, le derby de Manchester samedi.

Guardiola, cependant, a une priorité claire dans son esprit – et ce n’était pas seulement une répétition du mantra familier d’un match à la fois.

«C’est beaucoup plus important ce match que celui de United. Cela nous donne un pas en avant incroyable pour nous qualifier pour les huitièmes de finale », a-t-il expliqué.

«En Premier League, vous avez beaucoup de matchs, ici seulement six, il en reste maintenant trois. Ce n’est pas grand-chose et ils sont décisifs ce troisième et quatrième matchs.

« Les matchs les plus importants et nous devons les prendre très au sérieux. Faire une bonne performance et faire un pas en avant dans la qualification.

Le match inverse était le premier dans lequel Ilkay Gundogan figurait pour City après son retour d’une blessure qui l’avait mis à l’écart pendant environ un mois.

Le milieu de terrain, si influent la saison dernière, a marqué lors du match de Premier League qui a suivi contre Brighton. Cependant, sa seule apparition depuis était en Coupe Carabao contre West Ham la semaine dernière.

Guardiola est de nouveau prêt à compter sur l’Allemand après avoir expliqué sa démarche avec l’équipe.

« Chaque joueur est important », a-t-il insisté. « Il y a des blessures, des hauts et des bas dans une carrière. Ce qu’un joueur a fait la saison dernière ne veut pas dire qu’il recommence.

« Ilkay, tout le monde sait à quel point il est important, il est intelligent, intelligent, pensant toujours pour l’équipe. Il a été blessé, a besoin de temps, il va mieux. Nous avons besoin de lui comme tous les joueurs.

« Il y a des joueurs peut-être pas du haut niveau mais dans quelques semaines ça ira beaucoup mieux. Maintenant, il y a des joueurs qui doivent jouer parce qu’ils sont au top de leur forme mais qu’ils vont baisser. C’est normal en saison, chaque jour soit le mieux possible.

«Je rends hommage à ce que ces joueurs ont fait au cours des cinq dernières années, chaque jour à chaque compétition pour le faire. Demain on a une chance, cette compétition en phase de poules, chaque année est plus difficile.

«Ce ne sont que six matchs, perdez plus d’un ou deux, vous êtes vraiment en difficulté. On a déjà perdu à Paris, il faut prendre les matchs à domicile qu’on a, demain on a une opportunité incroyable de faire un pas en avant pour se qualifier.

Guardiola nie les inquiétudes de De Bruyne

Toujours au milieu de terrain, Kevin De Bruyne reste un homme star pour Man City, même si des facteurs externes l’ont affecté ces derniers mois.

Guardiola n’a cependant aucune inquiétude à son sujet, malgré une baisse perçue des normes. Au lieu de cela, le manager a profité de l’occasion pour réitérer à quel point le calendrier est exigeant pour les joueurs.

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est bon joueur. Quand vous avez une longue carrière comme lui, vous avez des hauts et des bas », a expliqué Guardiola.

«Il s’entraîne et sait qu’il a tout notre soutien, qu’il joue ou non des minutes, bon ou mauvais niveau. Tous les joueurs le savent.

«J’étais un joueur, je sais tout le temps que vous ne pouvez pas être incroyablement bien tout le temps. Il y a des hauts et des bas. Il sait mieux que quiconque qu’il peut faire mieux, nous sommes avec lui, je sais ce qu’il fait chaque jour pour faire de son mieux.

«Nous oublions que ce sont des êtres humains et au cours des huit, neuf dernières années, ils ont trois semaines de vacances chaque année. Parfois, la fatigue et beaucoup de choses ont lieu.

«Nous sommes assis ici et voyons que tous les joueurs doivent faire leur meilleure performance tous les trois jours. Pour les joueurs ayant de la force physique, c’est plus facile. Comme les gens qui jouent dans le dernier tiers des joueurs incroyablement talentueux qui créent des choses tous les trois jours pendant 90 minutes. Aucun être humain ne peut le faire.

