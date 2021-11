Guardiola explique pourquoi Man City signifie plus après avoir analysé un test difficile

Pep Guardiola a déclaré qu’il prenait plus de plaisir à gagner avec Manchester City que ses clubs précédents après avoir analysé de nouveaux progrès sur la scène européenne.

Man City est en tête du groupe A de la Ligue des champions après avoir battu le Club de Bruges 4-1 lors de son quatrième match. Phil Foden a marqué en première mi-temps avant qu’un but contre son camp de John Stones n’égalise les choses. Mais en seconde période, Riyad Mahrez, Raheem Sterling et Gabriel Jesus ont scellé la victoire de City.

Cela a marqué un retour à la victoire pour les hommes de Guardiola après leur élimination de la Coupe Carabao aux mains de West Ham et la défaite de la Premier League contre Crystal Palace récemment.

Avec le derby de Manchester suivant, la victoire est arrivée à un moment idéal.

Dans l’ensemble, cela a placé City sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Leur manager pensait qu’ils étaient une bonne valeur pour les trois points et cherche maintenant à obtenir ceux dont ils ont encore besoin pour la qualification.

Il a déclaré à BT Sport : « Complètement mérité. Dans les premières minutes, nous avons marqué un but, mais après avoir encaissé, nous avons un peu baissé.

« La deuxième mi-temps était vraiment bonne. Un bon match, une bonne victoire. Il nous faut un point pour passer, trois points pour gagner le groupe.

Dans l’autre match de groupe, Leipzig a obtenu un match nul tardif contre le Paris Saint-Germain, ce qui a permis à City de prendre la tête du groupe.

Guardiola insiste sur le fait que son équipe a fait sa propre chance, cependant, et a réitéré à quel point il est satisfait de gagner des choses avec le club.

Il a dit : « Nous nous entraidons. Ce que nous avons fait ces années… quand tu es à Manchester City, tu te rends compte que personne ne va t’aider.

« Tout à faire, nous l’avons fait. Quand tu es dans des hauts gradés et des grands clubs, je comprends peut-être. Ici non. Quand on gagne, on le fait.

« Tous les titres que j’ai gagnés auparavant étaient parce que j’étais dans de grands clubs. Absolument, le plaisir est plus élevé [in winning things with City]. La lutte pour gagner la hiérarchie en Premier League est bonne.

Avant le match, Guardiola a déclaré que ce match serait plus important que la bataille de samedi avec ses rivaux Manchester United.

Le score suggérait une victoire de routine à la fin, mais Guardiola a une fois de plus montré son respect pour l’opposition en reconnaissant comment sa propre équipe avait travaillé pour la victoire.

Il a ajouté : « Chaque match est difficile. Ils ont changé la forme que nous avons jouée en Belgique.

« Nous avons joué un très bon football. J’ai aimé la façon dont nous avons joué.

Laporte revient sur sa victoire

L’un des partants de City ce soir-là, Aymeric Laporte, a convenu avec Guardiola que c’était un match difficile.

Le défenseur a déclaré à BT Sport : « C’était difficile. Nous sommes très contents du résultat.

« C’est toujours difficile en Ligue des champions. Le Club de Bruges est une bonne équipe. Ils nous ont donné beaucoup de difficultés.

Laporte a savouré l’opportunité de s’associer à John Stones au centre de la défense après que les deux se soient habituellement disputés la place de l’autre.

Il a déclaré : « Je suis très heureux de jouer aux côtés de John. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous sommes heureux de jouer ensemble. Il n’y a pas beaucoup de fois où nous jouons dans le même jeu.

« Je suis heureux aujourd’hui pour la victoire. »

LIRE LA SUITE: La star de Man City glisse vers le bas de la liste de souhaits du transfert de Barcelone au milieu d’une double préoccupation