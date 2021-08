Guardiola fait allusion à l’avenir de Man City après avoir salué “un joueur incroyablement important”

in

Pep Guardiola a estimé que la défaite 5-0 de Manchester City contre Norwich City était due à un travail acharné et a réservé des éloges particuliers à un homme en particulier.

Les Citizens cherchaient à rebondir après avoir perdu 1-0 contre Tottenham lors du premier match de la saison. Et ils l’ont fait avec style, dépassant cinq fois les malheureux Canaris au stade Etihad. Le but contre son camp de Tim Krul à la sixième minute a ouvert le bal et c’était 2-0 à la mi-temps grâce à Jack Grealish.

L’Anglais a ramené le ballon à la maison sur son genou pour ouvrir son compte City. Les vannes se sont ouvertes après l’intervalle comme Aymeric Laporte, Rahim Sterling et Riyad Mahrez sont tous inscrits sur la feuille de match.

Guardiola était satisfait des trois points et pense que cela justifie à quel point ils se sont entraînés dur.

“Ce résultat est la conséquence du nombre de bonnes choses que nous avons faites”, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Nous ne sommes toujours pas au sommet – il y a encore beaucoup de choses à faire. On s’est entraîné, on s’est reposé, heureux de ces premiers points…. j’espère qu’ils ne seront pas les derniers.

Gabriel Jésus a reçu un départ et mis sur un écran d’homme du match. Le Brésilien n’a pas marqué mais a créé trois des buts de City.

Sa prestation depuis l’extérieur a été superbe toute la journée et Guardiola n’a eu que des éloges pour le Sud-Américain.

“C’est un joueur qui aime être plus large qu’une position centrale”, a-t-il ajouté. “L’une des raisons pour lesquelles je suis manager, c’est quand vous pouvez travailler avec des gens et des humains comme Gabriel.

«Il ne se plaint jamais, il joue cinq minutes, il joue les cinq meilleures minutes qu’il peut faire. Il est heureux à gauche, à droite ou au centre et aujourd’hui la connexion avec Kyle était exceptionnelle.

« Je suis satisfait de sa performance ; il a été impliqué dans trois de nos buts et est un joueur incroyablement important pour nous.

Guardiola s’attend à plus de buts Grealish

Grealish est sous pression pour livrer après avoir coûté 100 millions de livres sterling à City. Et il a fait l’affaire avec une prestation décente et un premier but pour le club.

Et le tacticien espagnol est convaincu que l’as né à Birmingham peut utiliser l’exemple d’un coéquipier anglais pour marquer plus de buts.

“S’il a la mentalité de marquer des buts comme Raheem, oui (il peut en marquer plus)”, a-t-il poursuivi. “Quand Raheem était ici quand je suis arrivé pour la première fois, il n’avait pas d’objectifs en tête et nous avons immédiatement modifié son arrivée.

« Aujourd’hui, il a marqué parce qu’il arrive au centre, c’est une machine là-bas. Il a changé d’avis et a décidé qu’il allait marquer. Jack a cette mentalité pour marquer des buts et gagner des matchs aussi.

“Mais s’il a la mentalité Raheem, il peut le faire aussi.”

