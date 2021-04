Guardiola fait l’éloge d’Agüero

01/04/2021 à 10h40 CEST

Kun Agüero laissera un grand vide à Manchester City de Pep Guardiola. Le plus grand buteur de l’histoire du club « citoyen » part à la fin de cette saison à la recherche d’une nouvelle aventure, et bien qu’il n’ait pas encore révélé son avenir, de nombreuses équipes sont intéressées à le signer, notamment le FC Barcelone ou la Juventus. .

Agüero a forgé son histoire principalement en Angleterre, et Guardiola voulait en parler, qui n’avait que de bons mots envers l’Argentin.

«Sergio est irremplaçable & rdquor;Guardiola a déclaré sur Sky Sports. «On pourrait dire qu’en termes de chiffres, Agüero peut devenir remplaçable, mais ce n’est pas facile. Quand vous voyez les 360 matchs et les plus de 250 buts, le nombre de titres et tout ce que cela représente& mldr ;. & rdquor;

Plus précisément, Agüero a atteint 257 buts en 384 matchs joués, et a soulevé 13 titres portant le «bleu ciel».

«C’est une légende, le meilleur attaquant que ce club ait jamais eu. C’est irremplaçable dans l’âme et l’esprit de nos fans, dans le cœur de notre peuple., des joueurs qui ont joué à ses côtés et des techniciens qui ont travaillé avec lui, a ajouté Guardiola.

Sur le plan personnel, Guardiola a souligné de l’avant qu’il était «une personne fantastique et un grand être humain. Je pense que si votre esprit est toujours aussi agressif, vous pouvez continuer à son plus haut niveau et continuer votre carrière pendant encore deux, trois, quatre ou cinq ans.& rdquor;.

Plus tard, sur ESPN, l’ancien entraîneur du Barça et du Bayern a comparé Agüero aux deux meilleurs joueurs argentins de l’histoire.

« Maradona a conquis l’Italie, Messi l’a fait en Espagne et Agüero l’a fait en Angleterre, leurs chiffres parlent d’eux-mêmes. Lorsque vous avez ce feu interne, comme le fait Agüero, vous gagnez souvent des matchs seuls « , a déclaré Guardiola. » Nous avons encore un mois et demi pour gagner des choses et marquer des buts. «