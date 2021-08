Guardiola fait l’éloge du camée Grealish après avoir choisi son trait préféré dans la défaite de Man City

Le manager de Man City, Pep Guardiola, a salué le camée de 25 minutes de Jack Grealish lors de ses débuts à Man City, et a souligné son agressivité comme un élément positif notable.

Ville d’homme a aligné une équipe légèrement affaiblie avec les jeunes Cole Palmer et Sam Edozie étant donné des échappées. Néanmoins, Guardiola se serait toujours attendu à soulever l’argenterie avec des partants réguliers comme Joao Cancelo, Ruben Dias, Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez dans le onze.

Un concours généralement égal a vu les deux parties jouer à un rythme plus élevé que les affrontements Community Shield ont généralement produit.

Mais alors que le match se dirigeait apparemment vers les tirs au but, Leicester a marqué un penalty en fin de match après qu’une erreur coûteuse de Nathan Ake a conduit à la concession d’un tir au but.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via le Manchester Evening News), Guardiola a déclaré : « J’aurais adoré gagner le match. Félicitations à Leicester pour la victoire du Community Shield.

« La performance était vraiment très bonne, surtout pour cette étape de la saison et la façon dont nous avons joué en seconde période.

RAPPORT DE MATCH: La gaffe de Man City freine les débuts de Grealish, alors que Leicester lève le bouclier communautaire

«En général, étant donné le court temps de préparation que nous avons eu, tous les joueurs de prêt, tous les joueurs de l’académie ont été exceptionnels.

« Le match a été bien joué. Ils ont eu des chances, nous avons eu des chances et dans la seconde, nous étions si bons.

Guardiola ravi du camée Grealish

Jack Grealish a fait ses débuts avec 25 minutes à jouer après avoir terminé son transfert de 100 £ d’Aston Villa jeudi.

Grealish a montré quelques touches soignées et une gamme de passes incisive. Cependant, il n’a pas pu briser la résistance obstinée de Leicester car Man City est finalement tombé tardivement.

Néanmoins, Guardiola était ravi de ce qu’il a vu de sa nouvelle signature dans sa brève apparition.

“Il était vraiment bon”, a déclaré l’Espagnol lorsqu’on l’a interrogé spécifiquement sur Grealsh.

“Agressif, allant contre les arrières latéraux et à chaque fois qu’il avait le ballon, il y avait trois joueurs [around him]. Nous le connaîtrons et pas à pas il trouvera le meilleur.