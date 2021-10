Guardiola fait une admission très honnête à Man City et fait l’éloge de Brighton

Pep Guardiola a fait un aveu très honnête à propos de Manchester City et a fait l’éloge de ses adversaires de Brighton après la victoire de son équipe.

ville étaient une force avec laquelle il faut compter en première mi-temps au stade Amex. Ils ont pris les devants dès le début grâce à Ilkay Gundogan, puis un doublé rapide de Phil Foden les a mis 3-0 à la pause. Cependant, ils ont été obligés de travailler pour leur victoire par la suite.

Brighton a poussé fort et a été récompensé par un penalty à 10 minutes de la fin. Guardiola a estimé que le sort sur le pied arrière était une « bonne leçon » pour les champions en titre.

Il a déclaré à Sky Sports : « C’est vraiment bien parce que je savais quelle équipe nous affrontons aujourd’hui.

« C’était une bonne leçon, pendant 30 minutes, ils étaient meilleurs que nous. Ce jeu doit être joué avec le ballon.

« Nous avons souffert et pour l’avenir, nous serons bons.

« C’est une grande victoire pour nous. [To win here] est un grand compliment pour l’équipe.

« Nous avons gagné le match parce que nous avons de bons joueurs. Ne m’en demandez pas trop sur les décisions des managers.

« Brighton est agressif et quand ils ont le ballon, ils savent ce qu’ils doivent faire. Ils ont tous les mécanismes d’une grande équipe.

« Ils ont du courage. Je les admire pour ça. Ils jouent comme une équipe des quatre ou cinq premiers.

« J’aime Phil [Foden], il sait jouer au football. Nous pouvons avoir un homme supplémentaire dans les positions que nous voulons jouer. Il a la qualité pour le faire.

« Il a marqué deux buts et il aurait pu en marquer plus. Il va s’améliorer.

Malgré la peur tardive, City a conservé son avance et a même ajouté un quatrième but juste après la mort lorsque Riyad Mahrez a marqué.

Foden fait écho à l’honnêteté de Guardiola

Trois clubs en lice pour signer Paul Pogba de Man Utd

Mais comme son manager, Foden a ouvertement admis qu’ils étaient sous le cosh pendant une longue période contre les Seagulls.

« Nous avons plus apprécié la première mi-temps que la seconde. Nous étions vraiment bons en première mi-temps et un peu pauvres en seconde », a-t-il déclaré à BBC Sport.

« À la fin, nous avons obtenu le résultat.

« Je devais lui dire [Gabriel Jesus] qu’il m’a coupé [for Foden’s second goal], il ne s’en était pas rendu compte. Un but est un but. Parfois, si vous êtes au bon endroit, vous avez un peu de chance.

«Nous ne sommes pas une équipe qui reste généralement en retrait, mais ils nous ont mis sur le pied arrière en deuxième mi-temps. Nous avons obtenu le résultat. C’est le principal.

« Je ne sais pas où est ma meilleure position. J’apprécie partout où je joue, en apprenant de nouvelles positions.

« Nous sommes dans une bonne forme. Nous travaillons si dur à l’entraînement pour bien faire les choses.

LIRE LA SUITE: Tottenham et Man City tiennent des pourparlers initiaux pour signer le défenseur central commandant