Pep Guardiola Il est apparu en conférence de presse quelques jours après la brillante victoire de son Manchester City contre le PSG. Les « citoyens » recevront West Ham ce week-end au Premier ministre, avec Santpedor heureux avec La performance de Sterling. L’ailier anglais a marqué deux buts lors des deux derniers matchs et semble retrouver son niveau des semaines après que les rumeurs d’une éventuelle sortie du Barca se soient multipliées.

« Cela a été absolument essentiel dans ce que nous avons fait ces années-ci ici. Mais en même temps, nous savons que cela peut s’améliorer. Les dernières performances sont un pas de plus pour retrouver sa meilleure forme & rdquor ;, Guardiola a déclaré lors d’une conférence de presse.

Il a également évoqué la possible signature de Ralf Rangnick par Manchester United et l’état de ses blessures, notamment Foden, Grealish et De Bruyne. Ce furent ses phrases les plus marquantes lors d’une conférence de presse

Gueule de bois du match contre le PSG

« Maintenant, le Premier est une compétition différente. Nous sommes ravis d’être en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Maintenant, cela nous permet de rester concentrés sur le Premier jusqu’en février & rdquor;

« Les quatre équipes de Premier sont en huitièmes de finale de la Ligue des champions, elles ont toutes incroyablement bien fait cette saison. C’est le niveau que nous avons & rdquor;

Rangnick à United

« Je ne connais pas vraiment Rangnick personnellement. Nous nous sommes parlé au téléphone une fois, je l’ai rencontré un jour. Son travail en dit long sur lui, je sais qu’il a fait un excellent travail avec Red Bull & rdquor;

« Si je devais parler de tous les entraîneurs qui ont joué pour Manchester United & mldr; Je serais encore là pour trois heures. On doit faire une sieste cet après-midi ! Quand ce sera officiel, nous pourrons parler du nouvel entraîneur. Pour l’instant, Michael Carrick est l’entraîneur et nous le respecterons & rdquor;

Le moment Raheem Sterling

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est difficile pour des joueurs talentueux d’être aussi créatifs tous les trois jours. C’est incroyablement difficile & rdquor;

« Quand un joueur n’est pas un jour à son meilleur niveau, je ne pense pas automatiquement qu’il a perdu son niveau. Ça ne marche pas comme ça. Parfois c’est pour retourner aux bases et de là pour recommencer, cela a été le cas de Raheem, mais c’est le même footballeur & rdquor;

Situation des blessés

« Foden et Grealish suivent une formation individuelle. Ils sont meilleurs, mais voyons comment nous sommes. Nous ne prendrons pas de risques. Le dernier match contre le PSG, nous n’étions que 15 joueurs, avec l’aide de Palmer et McAtee. Nous allons avoir besoin de vous tous & rdquor;

« De Bruyne est un peu fatigué, sans goût & mldr; un peu avec tous les symptômes que l’on connaît du Covid-19. Espérons que tout le processus passe. Dans quelques jours un autre test sera fait et s’il est négatif, il reviendra au & rdquor;