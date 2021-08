Guardiola incrédule à Arteta, situation d’Arsenal; nomme le futur manager de Man City

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a exprimé son incrédulité face aux suggestions que Mikel Arteta pourrait perdre son emploi avant leur rencontre ce week-end.

Arsenal a connu son pire début de saison en championnat. Ils sont inutiles et sans but après deux matches de Premier League, bien qu’ils aient battu West Brom à six reprises en Coupe Carabao mercredi. La pression est déjà montée sur le patron Arteta.

Les fans du club ont de grandes attentes, il s’agit de sa deuxième saison complète en charge. En plus de ce fait, leurs dépenses estivales ont été abondantes.

Mais néanmoins, ils ont souffert des problèmes de Covid-19 et n’ont toujours pas aligné leur équipe la plus forte.

S’exprimant avant le coup d’envoi de demain à l’heure du déjeuner, Guardiola a déclaré en réponse à la pression d’Arteta (via le Manchester Evening News): “Deux matchs. Ils ont joué deux matchs, pas 20 ou 50. Parfois, je pense que les managers sont fous de faire le travail.

« Ils font beaucoup confiance à Mikel car ils dépensent de l’argent pour renforcer l’équipe. Pourquoi nous ne donnons pas plus de temps pour construire des équipes, les personnes qui veulent réussir immédiatement, tout est acquis, vous avez besoin de temps.

“L’opinion que nous avons ici, nous savons ce que c’est.”

Guardiola accueillera à nouveau son ancien assistant de l’Etihad. Le couple a passé trois ans ensemble à City alors qu’Arteta développait ses compétences d’entraîneur.

Depuis qu’Arteta est parti pour occuper le poste d’Arsenal, il a été battu quatre fois par son ancien allié, n’ayant remporté qu’une seule victoire en demi-finale 2019/20 de la FA Cup.

Les statues de la paire de villes montent avant le coup d’envoi

En dehors de l’action de demain sur le terrain, des statues de David Silva et Vincent Kompany seront érigées à l’extérieur du terrain avant le coup d’envoi.

“Décision pour le club, pour notre président, un grand compliment à eux pour leur carrière exceptionnelle”, a ajouté Guardiola. «Ils aident à être qui nous sommes en ce moment.

« J’espère que David et Vincent et leurs familles pourront être heureux de ce geste incroyable et je suis sûr qu’il y aura plus de joueurs à l’avenir.

« Ils m’aident beaucoup, Vincent était un capitaine exceptionnel. Leader incroyable, inspire de nombreux moments. Je suis sûr qu’il sera manager ici à Manchester City, c’est mon souhait.

«David a été constant lorsque nous avons remporté les Premier Leagues avec 100 points et 98 points. Il était un joueur clé.

«Quelques joueurs que j’ai vus si dominants se déplacer dans les poches comme lui. Il donnait l’exemple, pas comme Vinny avec les guerres. David faisait ce qu’il faut pour être professionnel. J’étais reconnaissant et honoré.

“Ma carrière est pleine d’exemples d’honneur d’être l’entraîneur de joueurs exceptionnels et ce sont deux d’entre eux.”

