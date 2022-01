Guardiola, Lillo et sept autres points positifs à City

01/06/2022 à 13:26 CET

Le coronavirus continue d’attaquer Manchester City. Le club de Mancuniano a annoncé que Pep Guardiola et Juanma Lillo, entraîneur et assistant de l’équipe « citoyenne », ont été testés positifs lors des derniers tests effectués sur l’équipe et le staff technique. Les deux subissent déjà la quarantaine correspondante et ne se rendront pas à Swindon.

City affrontera Swindon ce vendredi au troisième tour de la FA Cup, dans un déplacement a priori abordable pour les Mancuniens. Les points positifs de Guardiola et Lillo portent à 21 le nombre de touchés dans les rangs de Manchester City : 14 sont des membres de l’équipe première et sept d’entre eux sont des joueurs.

L’entraîneur adjoint Rodolfo Borrell reprendra l’équipe pour le voyage à Swindon. Nous verrons s’ils apparaissent plus positifs dans les prochaines heures.