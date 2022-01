Guardiola, Mancini et Tuchel, finalistes du meilleur entraîneur dans The Best

01/06/2022 à 15:49 CET

.

L’Espagnol Pep Guardiola, de Manchester City; la Roberto Mancini, entraîneur italien et allemand Thomas Tuchel, Chelsea, ont été nominés pour le prix The Best du meilleur manager de la FIFA.

Guardiola, qui a conduit City à remporter la Premier League et à disputer la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, Mancini, qui a remporté l’Eurocup, et Tuchel, qui a soulevé la Ligue des champions, a choisi de remporter son premier The Best.

L’un d’eux succédera à l’Allemand Jürgen Klopp, qui l’a remporté ces deux dernières années, tandis que les Français Zinédine Zidane Oui Didier deschamps ils l’ont remporté en 2017 et 2018, respectivement, et l’italien Claudio Ranieri en 2016.

Le prix est décerné sur la base des votes émis par un jury international composé des entraîneurs et capitaines actuels des équipes, d’un journaliste spécialisé de chaque équipe et des fans inscrits sur FIFA.com.

La livraison de The Best aura lieu le 17 janvier à Zurich (Suisse).