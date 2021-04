Guardiola met Bielsa à l’épreuve

09/04/2021 à 19:40 CEST

Les 14 points que Manchester City a un avantage en Premier League sont plus que suffisants pour penser que seulement c’est une question de temps avant la fin du titre au stade Etihad. Les hommes de Pep Guardiola viennent également d’une semaine difficile au cours de laquelle ils ont dû surmonter un engagement important contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

Ils ont battu les Allemands 2-1 en une autre exposition de Kevin de Bruyne, qui a également renouvelé cette semaine. Vient maintenant Leeds United de Marcelo Bielsa juste avant de se rendre en Allemagne pour affronter à nouveau Dortmund mercredi.

C’est un fête de triche ceci pour City, puisque d’une part le Premier l’a déjà fait et que les efforts doivent se concentrer sur la Ligue des Champions, où les Sky Blues sont à la recherche du premier titre continental.

Du côté de Leeds, la vérité est qu’ils sont déjà sauvés. Ils sont à l’aise au milieu du tableau et cette saison se résume déjà à essayer de finir le plus haut possible pour tenter de continuer à grandir. Le jeu aura le caractère de spécial car il aime toujours affronter un grand et pour le Duel Bielsa-Guardiola.

L’enseignant voudra battre l’élève et vice versa, avec un précédent dans lequel il ne s’est pas arrêté se complimenter.

En tant que recommandation pour ce jeu, nous allons rester avec lui les deux marque à l’acompte 1,75 faisant confiance à un relâchement de Manchester City et à la motivation de Leeds face au champion.