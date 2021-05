03/05/2021 à 17:53 CEST

Alberto Teruel

Tout au long de sa carrière sur les bancs du Barça, du Bayern et de Manchester City, Pep Guardiola a mérité d’être considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de ces derniers temps. Cependant, l’ancien footballeur argentin Oscar Ruggeri estime que, s’il quittait les grandes équipes du Vieux Continent, l’actuel entraîneur de l’équipe de skyblue n’aurait pas les choses aussi faciles.

Lors d’un débat sur la chaîne de télévision ESPN, Ruggeri a expliqué que les entraîneurs de la première division argentine n’ont rien à envier aux grands entraîneurs d’Europe. Pour défendre sa position, il a comparé le bilan de Marcelo Gallardo, entraîneur de River Plate, à celui de techniciens de la stature de Guardiola, Mourinho, Klopp, Simeone ou Pochettino. Parmi les titres de Gallardo, trois Coupes d’Argentine, une Conmebol et deux Coupes Libertadores se démarquent et, comme indiqué dans le débat, ce record le place à la hauteur des plus grands.

Le légendaire défenseur argentin a été interrogé sur la performance de Gallardo lors d’un hypothétique saut en Europe, auquel il a répondu en donnant une torsion à la question. “Amenez n’importe quel grand entraîneur d’Europe à Boca. Allez-y, amenez Boca à s’entraîner et laissez les Libertadores gagner, vous verrez à quel point ce n’est pas si facile“.

Cette réponse a conduit à des spéculations sur le rôle que jouerait Guardiola chez Xeneize, et Ruggeri a continué à défendre sa théorie. “Guardiola n’aurait pas la tâche facile à Boca, ici il faut régler des situations très différentes. Dites à Guardiola que Buffarini ne peut pas être aligné parce qu’il y a des problèmes avec son contrat. Dites-lui qu’il ne peut pas mettre un autre joueur car il partira dans cinq mois. “