Guardiola ouvert à l’avance du Barca pour la star de Man City

Pep Guardiola serait ouvert à un deuxième accord de transfert de Manchester City avec Barcelone s’il peut amener Frenkie de Jong à se diriger dans l’autre sens.

L’entraîneur espagnol s’est séparé de l’attaquant Ferran Torres après avoir déclaré son désir de quitter le club. Les géants catalans ont annoncé sa signature cette semaine, mais ne sont actuellement pas en mesure de l’inscrire pour jouer en raison de leurs difficultés financières.

Quoi qu’il en soit, le Barça s’intéresse davantage au stade Etihad. Il est récemment apparu qu’ils voulaient Aymeric Laporte.

Et selon un nouveau rapport d’El Nacional, Ville serait prêt à négocier son départ dans le cadre d’un échange.

En retour, Guardiola chercherait De Jong, pour qui il aurait une grande admiration.

Le milieu de terrain néerlandais rentre dans son moule. Bien qu’il soit un joueur différent, son arrivée contribuerait à faciliter l’éventuelle sortie imminente de Fernandinho.

Ses propriétaires de la Liga seraient prêt à le laisser partir plus tôt cette saison. Ils ont un certain nombre de jeunes talents au milieu de terrain et sa sortie allégerait leur masse salariale.

Cependant, De Jong lui-même aurait été incertain de quitter le Camp Nou. Et ce dernier rapport affirme qu’il ne cherche pas à y aller.

Il lui reste encore cinq ans et demi de contrat avec le club. En outre, il s’est installé depuis son arrivée de l’Ajax en 2019.

L’autre option pour le Barça serait d’acheter directement Laporte. C’est une tâche apparemment impossible compte tenu de l’état dans lequel ils se trouvent.

L’international espagnol a eu du mal à gagner du temps de jeu au cours des deux saisons précédentes. Mais il a beaucoup joué pour Guardiola jusqu’à présent cette saison.

Mais City a Nathan Ake et John Stones comme partenaires alternatifs pour Ruben Dias. Ils sentiront qu’ils pourraient le remplacer assez facilement sur le marché.

Autre sortie de ville possible

Pendant ce temps, Raheem Sterling n’a pas changé ses plans concernant un éventuel transfert. Et ses principaux prétendants non plus – selon un rapport.

L’avenir de Sterling a été remis en question vers la fin de 2021 lorsqu’il a manifesté son intérêt à jouer à l’étranger. Cela a conduit au resserrement des liens avec le Barça.

Et avec son temps de jeu à City pas favorable, une décision a été annoncée pour janvier.

Dans l’état actuel des choses, il semble peu probable que cela se produise ce mois-ci. Sterling a redécouvert un rôle de premier plan récemment à Manchester. Cependant, il semble que ce soit une question de quand, pas si…

