Guardiola ouvre la porte de sortie de Manchester City à Raheem Sterling

Pep Guardiola a fait part de ses réflexions sur l’avenir de Raheem Sterling au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait quitter Manchester City et déménager à Barcelone.

Les géants catalans seraient intéressés par l’international anglais qui a admis jeudi dans une interview qu’il souhaitait un football régulier et pourrait être tenté à l’étranger.

Guardiola a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse d’avant-match que si Sterling n’était pas content à l’Etihad Stadium, il pouvait partir.

Pep a également semblé assez surpris par les commentaires de Sterling qui lui demandaient ce qu’il pensait de la récente interview de l’attaquant.

« Je ne le savais pas et je pense que le club non plus », a-t-il déclaré. « Raheem est notre joueur, j’espère qu’il le fera [continue to] être un acteur extrêmement important pour nous. Je ne sais pas s’il veut jouer plus de temps de jeu comme Riyad [Mahrez], qui ne joue pas et ne se plaint pas, comme João [Cancelo] ne joue pas et il ne se plaint pas.