Guardiola parle de l’adaptation de Grealish

18/10/2021 à 16h07 CEST

Pep Guardiola assis devant le micro de la cité sportive du Manchester City avant de voyager à Sorcières, où ils affrontent ce mardi (18h45) un duel clé de la phase de poules de la Ligue des champions. Après la défaite à Paris, et le triomphe des Belges contre RB Leipzig, le duel devient plus important pour les ‘citoyens’.

L’entraîneur catalan a parlé en avant-première de sa dernière signature, Jack grealish. L’Anglais n’a pas joué une minute lors du dernier match de Premier, et Pep a reconnu que « Ça change beaucoup de devoir jouer tous les trois jours maintenant & rdquor ;. Cependant, il était content de ses premiers pas à City. Guardiola a également parlé de De Bruyne, se remettant de ses blessures, et a félicité Bruges, « la meilleure équipe de Belgique & rdquor ;. C’étaient ses mots.

À propos de Grealish

«Nous avons parlé de la façon de trouver son meilleur niveau, de la façon dont il doit vivre 24 heures et être footballeur. Ce qu’il a fait jusqu’à présent, à mon avis, a été excellent. Et je continue que ça va s’améliorer. Ça change beaucoup de jouer tous les trois jours pendant 11 mois. C’est un bon défi pour lui. Je n’ai pas encore vu quelle est sa meilleure position dans notre équipe, mais je suis très content de Jack & rdquor;

À propos de De Bruyne

« Kevin s’améliore chaque jour. Il a subi de graves blessures et maintenant, après chaque match, il se sent mieux que le précédent. Le rythme, la vitesse & mldr; c’est un joueur qui doit être en forme. Son potentiel réside en grande partie dans son mouvement et dans la façon dont il attaque l’espace. Mais ça va mieux et c’est bon pour nous & rdquor;

À propos de Brujas

« Maintenant, ils sont la meilleure équipe de Belgique. Au cours de la dernière décennie, ils ont généré un nombre incroyable de joueurs de haut niveau, l’équipe nationale en est le reflet. Ses capacités physiques, son courage et son agressivité sont ses pivots défensifs et ses centraux & mldr; & rdquor;

«Ils jouent direct, mais ils ont ensuite de la qualité dans le dernier tiers pour marquer. Gagner à Leipzig n’est pas facile, et ils l’ont fait. Match nul contre le PSG non plus, et & rdquor;