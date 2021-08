Guardiola peut condamner Arteta

in

26/08/2021 à 11:10 CEST

pari

Manchester City contre Arsenal

Samedi, 13h30

La malchance du calendrier a été amorcée avec un Arsenal qui, après avoir chuté avec le récemment promu Brentford, a perdu contre Chelsea et devra maintenant affronter le champion actuel, Manchester City. C’est peut-être la troisième défaite consécutive du Premier ministre d’Arsenal Mikel Arteta, ce qui serait un coup très dur pour les aspirations d’un club qui devrait figurer parmi les six premiers du classement à l’issue de la saison, ce qui semble désormais quasi impossible.

Il faudra beaucoup améliorer les « Gunners » pour avoir une option contre Pep Guardiola et est-ce que l’image donnée contre Chelsea à l’Emirates Stadium n’était pas bonne du tout. Dans une seule partie, les « Bleus » ont laissé Arsenal à la dérive, sans plan de match précis et avec plusieurs joueurs hors de leur meilleure forme.

Par conséquent, je ne manque pas le frais exorbitants qui a la victoire d’Arsenal à l’Etihad Stadium, part [11.0] sur Betfair. L’éclosion verte pour l’équipe d’Arteta est la victoire 0-6 contre West Bromwich Albion en Coupe de la Ligue, avec une belle performance de Martin Odegaard, qui pourra déjà jouer contre City.

Mais les derniers matchs entre City et Arsenal pour Arteta ne sont pas prometteurs. Après avoir éliminé City contre Arsenal en demi-finale de la FA Cup en 2020, ils se sont à nouveau rencontrés à trois reprises. La ville a toujours gagné, avec un bilan total de six buts pour et un seul contre. Cela explique pourquoi la victoire de City ce samedi est inscrite à [1.2].

Dans ce contexte, avec une City qui vient de battre Norwich City pour sa première victoire de la saison, il va nous rester la possibilité d’avoir plus de 2,5 buts dans le jeu un [1.57] et avec quoi Les deux equipes marquent à [2.05], une part importante compte tenu de la faiblesse de City.