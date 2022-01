Guardiola présente une nouvelle réclamation impliquant Liverpool et Chelsea

Photo de Julian Finney/.

Pep Guardiola a déclaré sarcastiquement que son équipe de Manchester City «irait aux Maldives» au milieu des suggestions selon lesquelles leur course au titre de Premier League avec Liverpool et Chelsea est terminée et dépoussiérée, comme il l’a dit à Premier League Productions.

Manchester City compte 11 points d’avance en tête du classement avant la confrontation cruciale entre Chelsea et Liverpool à Stamford Bridge dimanche.

Les deux équipes sont bien conscientes que les points perdus par l’une ou l’autre équipe aujourd’hui profiteront aux titulaires actuels, qui ont remporté samedi leur 11e match de Premier League au rebond.

Lors d’un match controversé dans le nord de Londres, les dirigeants en fuite ont marqué un but dans les arrêts de jeu pour affronter une équipe d’Arsenal résiliente et bien améliorée qu’ils ont battu cinq fois à l’Etihad plus tôt dans la saison.

Et maintenant, du côté ouest de Londres, Chelsea et Liverpool ont une chance de rester dans le sillage du club appartenant à Abu Dhabi.

Mais étant donné l’avance que Manchester City s’est ouverte, il a été suggéré à Pep que la course au titre soit terminée ou qu’il s’agisse d’une course à un cheval maintenant, mais il n’en avait rien.

« Donnez-le-moi », a déclaré Guardiola. « Donnez-le nous et nous allons aux Maldives pour les vacances.

« Mais je pense que ça n’arrivera pas. Pourtant, je ne sais pas combien de points 48 ou 51 à jouer.

« Donc, nous avons maintenant cinq ou six jours pour nous préparer à la FA Cup. Puis cinq ou six jours pour préparer Chelsea, avec les problèmes que nous avons avec le COVID et les joueurs blessés.

Si Liverpool est plus loin derrière Manchester City que Chelsea, c’est encore probablement le club du Merseyside qui a une chance de détrôner les champions.

Les Reds ont deux matchs en main sur Man City – et en ramassant un maximum de points lors de ces matchs – ils peuvent avoir six points de retard.

De plus, après les matches de la FA Cup la semaine prochaine, Guardiola accueillera les hommes de Thomas Tuchel à l’Etihad, ce qui offrirait alors à Liverpool une autre chance de combler l’écart.

Mais, en vérité, avec une telle avance et le précédent record de Man City, Guardiola devrait se transformer en Kevin Keegan pour que ses joueurs remportent ce titre maintenant.

