Guardiola raconte comment Man City s’est débarrassé du faible reflux perçu pour battre un record

Pep Guardiola a déclaré avoir vu Manchester City à l’un de ses niveaux les plus bas dans la première moitié de sa victoire contre Newcastle United, avant d’expliquer comment ils ont finalement affirmé leur domination.

Man City sera en tête de la Premier League à Noël après sa victoire 4-0 sur Newcastle. Ils ont pris la tête dès le début après que Ruben Dias a capitalisé sur une erreur de Ciaran Clark. Joao Cancelo a porté le score à 2-0 à la mi-temps avec une belle finition de l’extérieur de la surface.

Malgré une avance de deux à la pause, Guardiola n’était pas satisfait de la performance de son équipe.

Il a déclaré à Match of the Day : « Un bon résultat, pas une bonne performance. Nous avons eu de la chance mais Newcastle n’a pas bien défendu pour le premier but et une brillante action de Joao Cancelo pour le deuxième but.

« La première mi-temps a été l’une des pires que nous ayons joué cette saison et la seconde mi-temps était bien meilleure.

«Nous avons mieux joué avec le ballon, avons donné plus de touches aux joueurs, mais nous avons perdu des ballons en première mi-temps. Nous étions calmes à la mi-temps et avons parlé de ce que nous devions faire.

Ce qui a suivi a été plus positif pour Guardiola, dont l’équipe a finalement ajouté deux autres buts de Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

Mais le choix du peloton avait été le départ de Cancelo de la zone. Guardiola était heureux de le voir exprimer ses qualités.

João Cancelo double l'avance du #MCFC avec une frappe sensationnelle

Guardiola a déclaré: « C’était un but fantastique. Nous connaissons la qualité qu’il a dans le dernier tiers et il a dribblé et l’a fait.

Guardiola heureux de battre des records

Ce fut une journée record pour City, qui a remporté sa 34e victoire de l’année civile. Aucune équipe n’a jamais réussi autant en un an dans le football anglais.

Guardiola a réagi : « Les records montrent la cohérence que nous avons en tant qu’équipe. Ce n’est pas gagner des titres ou des finales mais c’est gagner et gagner. Les records sont là pour être battus et heureux de les avoir.

City peut encore étendre son record, avec des matchs contre Leicester City et Brentford à venir avant la sortie de 2021.

La prochaine étape est Leicester le lendemain de Noël, un match pour lequel Guardiola devra peser ses sélections.

Il explique : « Je n’ai pas tourné aujourd’hui. Je décide de la meilleure équipe. Nous avons besoin d’une base différente pour les joueurs et nous avons maintenant sept jours avant le prochain match.

« J’espère que Leicester s’améliore avec de nombreux cas de Covid, je prendrai donc une décision sur l’équipe. »

