Guardiola ramène Man City sur terre malgré une avance au titre retentissante sur ses rivaux Liverpool et Chelsea

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a fait l’éloge de ses rivaux Liverpool et Chelsea, car il a admis que tout restait à jouer dans la course au titre malgré l’avance de City.

City s’est imposé comme l’équipe à battre dans la bataille pour le titre de Premier League ces derniers temps. En effet, une série de 10 victoires successives en Premier League montre leur nature impitoyable en tête du classement.

Les Citizens ont fait preuve d’un mélange de puissance et d’équilibre tout au long de cette saison. Une victoire décisive 2-1 contre West Ham contraste avec une raclée dominante 7-0 de Leeds United.

De plus, la dernière course de City leur a donné une avance de huit points sur Chelsea, deuxième. Malgré l’avance retentissante, Guardiola pense que tout reste à jouer dans la bataille pour le titre.

« Il reste de nombreux matchs à jouer », a-t-il déclaré via The Guardian.

« Nous avons huit points d’avance, mais il reste 54 points à jouer et de nombreux matchs difficiles à jouer. »

Victoire serrée 1-0 de mercredi contre Brentford, nouvellement promu, montre la nature dure de la Premier League. De plus, Guardiola estime également que les prétendants au titre, Liverpool et Chelsea, constituent une réelle menace.

« Je ne croirai personne qui dit que c’est déjà fait. Les équipes que nous avons avec Chelsea et Liverpool sont plus qu’exceptionnelles. L’un est champion d’Europe et Liverpool a été notre grand rival au cours des trois ou quatre dernières années », a-t-il déclaré.

« Nous avons la distance non pas parce qu’ils ont perdu des points mais parce que nous en avons gagné 10 d’affilée. Mais il reste 54 points à jouer.

L’Espagnol comprend la complexité de la course au titre cette saison. Cependant, City est désormais le favori pour remporter son quatrième titre de Premier League en cinq ans sous Guardiola.

Guardiola fait l’éloge de la star d’élite de City

Phil Foden a été l’un des joueurs les plus remarquables de City au cours de la première moitié de la saison. Guardiola était puissamment impressionné par le jeune de 21 ans contre Brentford.

« [He was] exceptionnel. Avec Phil, c’est un joueur de football, et nous n’avons aucun doute là-dessus, quant à sa qualité », a-t-il déclaré.

« Depuis qu’il s’est entraîné et qu’il a joué avec nous, il a toujours été exceptionnel.

En effet, avoir des joyaux comme Foden parmi la qualité de l’équipe City est un énorme coup de pouce. De plus, Guardiola pense que toute son équipe s’est épanouie contre Brentford.

« En général, l’équipe a été brillante dans de nombreux aspects », a-t-il déclaré.

De plus, les victoires dans des matchs serrés comme celui-ci sont ce qui fait ou défait une charge de titre. L’équipe de Guardiola est le plus souvent du côté droit de ces matchs.

LIRE LA SUITE: La ville décide quoi faire de l’argent de Ferran Torres alors que Pep Guardiola identifie un remplaçant