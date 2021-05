Guardiola rapproche Neymar du Barça

05/04/2021

À 23:20 CEST

Tout a commencé hier lorsque Kuipers a annoncé la fin du match dans un stade Etihad avec de l’herbe blanc cassé. Neymar, la tête baissée, se montra coulé car, une fois de plus, il était à court de ce qu’il était allé chercher à Paris. Ses seuls champions continueront d’être, pendant au moins une saison de plus, celui qu’il a remporté avec Leo Messi et Luis Suárez à Berlin en 2015. Avec le Barça, cette équipe à laquelle il voulait déjà dire adieu en quête de gloire, quelques-uns quelques heures plus tard, il l’avait déjà regretté. Tout a commencé hier, vers minuit dans le froid de Manchester. Neymar n’a plus d’obstacles pour faire l’impossible pour retourner dans ce qu’il considère comme sa maison. Désormais, le vrai match entre le Barça et le PSG pour leur avenir commence.

Neymar ne doute pas

Neymar Sr. et l’équipe parisienne sont parvenus à un accord de renouvellement qui ne manque qu’un détail, que Neymar Junior veut signer, ce qui n’est pas arrivé à ce jour. La décision a été reportée sous prétexte d’être plongé dans la lutte pour la Ligue des champions, mais il est maintenant temps de sortir de l’ambiguïté pour entrer sur le terrain des événements. Al-Khelaïfi, fatigué d’attendre, demandera à Neymar ce qu’il veut faire de sa vie et la réponse doit être claire. Le Brésilien est convaincu de revenir au Camp_Nou pour rencontrer à nouveau Leo Messi, mais il a encore un an de contrat avec les Parisiens, donc tout doit être négocié. Et il est évident que Laporta, qui veut plaire au “ 10 ” du Barça, a besoin d’un geste de Neymar au préalable pour franchir le pas et s’asseoir à côté des patrons du PSG pour s’entendre sur un chiffre avec lequel rapatrier l’attaquant et le réhabiller comme un Blaugrana. L’élimination contre City fait mal, mais cela ouvre une porte que le Brésilien doit franchir s’il veut atteindre son objectif. Le contrat de renouvellement convenu par son père est, après sa chute en Ligue des champions, lettre morte.

En fait, Neymar court le risque de ne remporter aucun titre cette saison, même s’il est trop tôt pour le dire. A un point derrière Lille, leader de la Ligue 1, et en demi-finale de la Coupe, la ligne qui le sépare du succès de l’échec est très fine, même s’il est évident que, après avoir atteint la finale de Ligue des champions la saison dernière contre lui, le Bayern et en le perdant, le seul titre qu’il voulait vraiment est celui d’Europe.

Prêt à tout

Guardiola, atteignant la finale de la Ligue des champions, a non seulement réussi à entrer dans l’histoire à Manchester, mais a indirectement fait une faveur aux intérêts du Barça. Neymar n’avait jamais été aussi près de retourner au Camp Nou qu’après avoir perdu contre les “ citoyens ”. Le Brésilien a enchaîné déception après déception depuis son départ de Barcelone et, à 30 ans, il est très clair que la seule façon de redevenir champion d’Europe est de jouer dans la même équipe que Leo Messi. Pour cette raison, il est même prêt à réduire son salaire. Neymar est conscient que son ami argentin se rapproche chaque jour de rester dans le club de sa vie, donc la seule possibilité de se revoir sur un terrain est à Barcelone.

Le moment de vérité est venu et le temps d’être malade est révolu. Neymar doit faire un pas en avant, être honnête avec le club qui le paie encore et se mettre à marcher vers le Camp Nou.