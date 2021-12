Guardiola remercie l’as de Man City pour s’être assuré que la revendication audacieuse n’a pas déçu

Pep Guardiola a distingué Bernardo Silva après qu’un autre affichage virtuose s’est assuré que son énorme réclamation en milieu de semaine ne l’a pas laissé rougir.

Manchester City a atteint le sommet de la Premier League après avoir confortablement expédié Watford à Vicarage Road.

Le glissement de Chelsea à West Ham lors du coup d’envoi de l’heure du déjeuner a laissé la porte entrouverte pour un nouveau leader du peloton. Liverpool l’a laissé tard en coulant les Wolves pour prendre temporairement la première place, mais City n’a pas eu de telles luttes contre les Hornets.

Une démonstration tout à fait convaincante a permis à Raheem Sterling d’ouvrir le score. Le joueur Guardiola pense qu’il est le meilleur d’Angleterre, puis a mis un doublé. En effet, l’Espagnol a suggéré en milieu de semaine que Bernardo Silva – et non Mohamed Salah, comme beaucoup le suggèrent – ​​est actuellement le meilleur joueur de Premier League.

RAPPORT DE MATCH: Silva se prépare alors que Man City revient au sommet après la victoire de Watford

S’adressant à Sky Sports après le match, Guardiola a déclaré: « Une très bonne performance. Nous avons raté beaucoup d’occasions, j’espère que la prochaine fois, nous en convertirons plus.

« Le match devrait se terminer plus rapidement. Nous sommes dans la routine que nous sommes cohérents dans la façon dont nous jouons. Au football, le plus difficile est de mettre le ballon au fond des filets. Mais la façon dont nous avons joué était à nouveau vraiment bonne.

« On a vu les matchs contre United, Chelsea, Leicester, ils se sont créés beaucoup d’occasions en courant sur le compteur, on a arrêté ça aujourd’hui.

« Nous avons marqué trois beaux buts et nous aurions pu en marquer plus. »

À propos de Bernardo Silva qui a produit un autre affichage sans faille, Guardiola a déclaré : « Je veux dire merci, car après ce que j’ai dit [in midweek about Silva being the best in the league currently], la performance qu’il a faite – il ne m’a pas fait tort. Alors merci. Il m’a bien fait. Il est tellement important pour nous.

Guardiola a conclu en disant à propos de Jack Grealish, qui s’est vu confier une plus grande responsabilité dans la préparation que d’habitude : « J’ai demandé à Jack s’il aimait jouer dans cette position en touchant beaucoup de balles, il a dit oui.

« Mais c’est quand même un peu loin de sa meilleure condition, il a eu quelques jours de repos, il a besoin de rythme, mais c’est bien. Nous avons des joueurs qui peuvent jouer à différents postes.

L’effet Ralf Rangnick ? Comment les quatre meilleures chances de Man Utd évoluent sous le tacticien allemand

Silva évalue une course au titre féroce avec Liverpool et Chelsea

Le double buteur Bernardo Silva s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « C’était vraiment un très bon travail en première mi-temps. L’équipe a très bien commencé, créant des occasions et ne leur permettant pas de contre-attaquer. Nous avons marqué deux en première mi-temps mais aurions dû marquer plus.

« C’est toujours mieux d’être premier de la ligue que deuxième, troisième ou quatrième, mais c’est encore tôt. C’est si proche – Liverpool n’est qu’à un point derrière nous, Chelsea à deux points derrière nous.

« Liverpool et Chelsea connaissent une saison incroyable. C’est difficile pour nous de rivaliser les uns avec les autres. Nous savons que le niveau et les normes sont très élevés. Nous savons à quel point il est difficile de gagner la ligue la plus compétitive du monde. Nous allons faire de notre mieux, comme nous le faisons toujours.

« Cette saison, j’ai beaucoup marqué et je vais essayer de continuer comme ça. Ce qui compte, c’est que nous sommes maintenant en tête du championnat et que l’équipe se porte très bien en ce moment. À la fin de la saison, nous voulons célébrer certains titres.

« Mes quatre premiers buts cette saison étaient tous des tap-ins. Mes derniers buts ont été plutôt bons, mais ce n’est pas grave, ce qui compte, c’est de mettre le ballon au fond des filets. Je suis heureux d’aider l’équipe.

« Nous savons que nous n’avons pas d’attaquant. [We] ont beaucoup de joueurs qui essaient d’entrer dans la boîte et de finir. Nous essayons de mettre des nombres dans la case. Si on arrive dans la surface, on va marquer des buts.

« Nous sommes heureux du moment et heureux de notre forme. Nous devons continuer à travailler car cette saison va être très difficile.

LIRE LA SUITE: Le prochain club nommé avec Guardiola envisage de quitter Man City