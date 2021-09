Guardiola remporte la bataille contre Tuchel

25/09/2021 à 15h31 CEST

Jésus Burgos (@jburgosub)

Manchester City de Pep Guardiola a battu Chelsea de Thomas Tuchel (0-1) dans ce qui pourrait être le match revanche de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière. Une victoire à l’extérieur pour le ‘citoyen’ grâce à un but solitaire de Gabriel Jésus en seconde période qui a fait pencher la balance pour les visiteurs dans un match très équilibré et disputé où, finalement, Guardiola gagné la bataille tactique pour Tuchel.

CHE

MCI

Chelsea

Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, James (Silva, 29′), Kanté (Havertz, 61′), Jorginho (Loftus, 76′), Kovacic, Alonso, Lukaku et Werner.

Manchester City

Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (Mahrez, 81′), Bernardo, Foden (Fernandinho, 87′), Jesús et Grealish (Sterling, 87′).

Buts

0-1 M. 53 Gabriel Jésus.

Arbitre

Oliver M. TA : Alonso, Christensen, Rudiger / Laporte, Dias.

Incidents

Match correspondant de la sixième journée de Premier League disputé à Stamford Bridge.

Les quarante-cinq premières minutes étaient une dispute pour la possession, la domination et les meilleures chances de danger du match. Aucune des deux équipes ne l’a emporté sur l’autre. De la part de la Ctiy, Jack grealish était le protagoniste des attaques de l’équipe de Manchester, qui pendant les premières minutes semblait atteindre le but de Mendy. A mi-parcours de la première partie, les premiers problèmes sont apparus pour Thomas tuchel. Reece jame il a dû – encore une fois – quitter le terrain avant la pause, cette fois en raison d’une blessure. Après cela, Chelsea a cherché à réagir et a associé ses forces à celles de City. Cependant, les meilleures chances restaient pour les visiteurs.

La seconde mi-temps a commencé de la même manière. Bien qu’avec un Chelsea qui cherchait, à travers quelques remplacements, quelques changements dans la dynamique que prenait le match. Rien n’est plus éloigné de la réalité, Grealish Il a continué à être le protagoniste, mettant en danger l’objectif de Mendy. C’est ainsi que le but de Gabriel Jésus, qui a ouvert le score à Stamford Bridge, après avoir reçu le ballon dans la surface et touché le poteau bas gauche. Du but, l’ensemble de Thomas tuchel.

A l’insistance locale, Romelu lukaku Il a fini par créer l’égalité mais l’arbitre a annulé le but de l’attaquant belge et l’avantage « citoyen » est resté dans le jeu électronique. Chelsea a continué à essayer à travers les stages de Havertz, les tirs lointains et les coups francs Marcos Alonso ou la “guerre” de Lukaku avec les centrales. Rien n’a réussi à atteindre l’objectif de Gabriel Jésus, ce qui a suffi à Manchester City pour Dynamisme gouardiola a marqué trois points à Stamford Bridge, a touché la table et a signé une victoire exceptionnelle.