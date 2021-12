Guardiola renvoie un résultat de test Covid peu concluant avant le choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et comment suivre

Manchester City cherchera à prolonger sa série de victoires en Premier League lorsqu’il affrontera Newcastle en difficulté ce week-end.

L’équipe de Pep Guardiola a écrasé Leeds en milieu de semaine pour rester en tête du classement.

.

Pep Guardiola pourrait manquer le match de Man City à Newcastle

City a été en superbe forme récemment et débordera de confiance avant son voyage à St. James’.

Newcastle n’a encore gagné qu’une fois toute la saison et perdu à Liverpool jeudi soir.

Eddie Howe et ses collègues doivent commencer à marquer des points, mais ce sera une tâche difficile contre City.

Newcastle contre Man City : date et heure

Ce choc de Premier League aura lieu le dimanche 19 décembre.

L’affrontement aura lieu à St. James’ Park avec une heure de coup d’envoi à 14h.

City a battu Newcastle à domicile et à l’extérieur la saison dernière, y compris une victoire palpitante 4-3 dans ce match.

Newcastle contre Man City : comment suivre

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Ce match sera également diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 13h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

.

Man City a été dans une forme époustouflante récemment Newcastle v Man City: nouvelles de l’équipe

Allan Saint-Maximin est un doute pour ce choc avec un problème mineur.

Federico Fernandez est à nouveau absent tandis que Jamal Lewis souffre d’une blessure aux ischio-jambiers et pourrait manquer.

Paul Dummett n’est pas encore apte à revenir.

Kyle Walker et Bernardo Silva pourraient le manquer avec de légers problèmes de forme physique.

Ferran Torres reste leur seul grand absent.

Newcastle contre Man City : qu’est-ce qui a été dit ?

Guardiola pourrait manquer le match après avoir renvoyé un résultat de test de coronavirus non concluant.

Le patron de City a annulé sa conférence de presse prévue vendredi midi en attendant le résultat d’un test PCR de suivi.

Si cela s’avérait positif et que l’Espagnol était invité à s’isoler, il manquerait non seulement le voyage à St James ‘Park, mais aussi l’affrontement à domicile avec Leicester le lendemain de Noël.

À l’heure actuelle, le match de dimanche est l’un des cinq seuls dans l’élite qui doit encore se dérouler ce week-end après une série de reports au milieu de la dernière augmentation des taux de Covid.

Guardiola, qui a perdu sa mère à cause du virus l’année dernière, a été vu pour la dernière fois en public mercredi lorsqu’il a représenté City lors de l’annonce de la retraite de Sergio Aguero à Barcelone.

Le joueur de 50 ans portait un masque pour la présentation principale et a exprimé assez clairement la nécessité, non seulement de ses joueurs, mais de la société en général, de maintenir un niveau élevé de prudence.

« Je suis inquiet – non pas parce que nous allons annuler ou casser la ligue, mais parce que dans la société le virus est là et les gens souffrent », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

« Certaines personnes, le personnel ici, l’ont en ce moment et nous avons parlé avec les joueurs presque tous les jours et leur avons dit de faire attention – restez en sécurité, restez en bonne santé, (portez) des masques, distance sociale. »

Newcastle d’Eddie Howe a désespérément besoin de points Newcastle contre Man City: faits du match Newcastle n’a remporté qu’un de ses 27 derniers matchs de Premier League contre Manchester City (D4 L22), s’imposant 2-1 à St James ‘Park en janvier 2019.Manchester City n’a perdu qu’un de ses 13 derniers matches de championnat à l’extérieur contre Newcastle (W9 D3). Cependant, ils ont concédé sept buts lors de leurs trois dernières visites à St James’ Park, plus que lors de leurs 11 précédents combinés (6). Manchester City a marqué lors de chacun de ses 25 derniers matchs de Premier League contre Newcastle, dernier échec pour le faire lors d’un match nul 0-0 en novembre 2006. Dans l’histoire de la compétition, seul Arsenal a connu une séquence de buts plus longue contre un adversaire spécifique (26 contre West Brom). Newcastle est invaincu lors de ses cinq derniers matches de championnat à domicile contre le meilleur en titre. -champions de vol, remportant deux victoires et trois nuls. Ils ont eu une séquence plus longue entre octobre 1987 et octobre 1996, une séquence de six matchs dont le dernier match était une victoire 5-0 contre Manchester United. Newcastle a remporté sa première victoire en Premier League de la saison lors de son dernier match à domicile. , battant Burnley 1-0. Ils n’ont pas remporté de matchs consécutifs à domicile en Premier League depuis décembre 2019. Manchester City a remporté 33 matchs en Premier League en 2021. .Manchester City a remporté chacun de ses sept derniers matches de Premier League, marquant 20 buts et n’en encaissant que trois. C’est plus de victoires que les Citizens n’en avaient remporté lors de leurs 10 premiers matches de championnat ce trimestre (W6 D2 L2). Contre aucune équipe, Manchester City n’a réussi plus de tours du chapeau en Premier League que contre Newcastle (3), Ferran Torres marquant un triplé dans ce match exact la saison dernière. Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a perdu ses 10 matchs de Premier League contre Manchester City – le pire record de 100 % de défaites jamais enregistré par un manager contre un adversaire spécifique dans l’histoire de la compétition. Riyad Mahrez a marqué 49 buts en 164 matchs pour Manchester City toutes compétitions confondues, avec seulement Sergio Agüero (61), Gabriel Jesus (63) et Raheem Sterling (76) marquant plus pour les Citizens depuis qu’il a rejoint le club en 2018.