Guardiola répète le tag «exceptionnel» pour la star de Man City qui lui a fait une promesse

Pep Guardiola a fait l’éloge de l' »exceptionnel » Phil Foden après que Manchester City ait battu Brentford 1-0 dans un match qui a laissé le manager complimenter l’opposition pour la difficulté avec laquelle ils l’ont rendu.

Man City a étendu son avance en tête du classement de la Premier League à huit points avec leur 10e victoire consécutive dans la compétition. Foden a marqué le seul but du match.

City a obtenu une seconde via Aymeric Laporte tard. Mais contrairement au but de Foden qui avait également été vérifié, le VAR l’a exclu pour hors-jeu.

Peu importe à la fin et City a gagné. Et avec Liverpool et Chelsea perdant respectivement des points mardi et mercredi, City se dirigera vers la nouvelle année avec optimisme pour conserver son titre.

Le chemin est encore long, mais ils sont en pole position. Et c’est grâce à des joueurs « exceptionnels » comme le buteur Foden.

« (Il était) exceptionnel. Avec Phil, c’est un joueur de football, et nous n’avons aucun doute là-dessus, quant à sa qualité », a déclaré Guardiola sur Amazon Prime.

« Depuis qu’il s’est entraîné et qu’il a joué avec nous, il a toujours été exceptionnel.

Foden n’était pas le seul joueur à impressionner son manager. En effet, Guardiola a salué les performances de son équipe malgré un manque général d’occasions.

« En général, l’équipe a été brillante dans de nombreux aspects », a déclaré Guardiola. « Le match n’était pas exceptionnel en termes d’occasions, mais vous ne pouvez pas en créer plus lorsqu’une équipe joue à 10 joueurs dans un petit espace et que les attaquants sont si proches des milieux de terrain titulaires.

« L’espace est toujours impossible, donc dans cette situation, vous devez être patient et ne pas encaisser de buts en contre-attaque. »

Mais Guardiola était généralement élogieux du combat que Brentford a mené.

« L’adversaire était vraiment coriace », a-t-il déclaré. « Nous le savions, nous l’avons ressenti – surtout au début, ils avaient une chance claire, mais après nous n’avons pas concédé un seul tir cadré.

« Dans ce stade, la façon dont ils jouent est si difficile et Brentford mérite beaucoup de crédit pour ce qu’ils ont fait. »

Foden prêt à travailler pour Guardiola

Le buteur lui-même était heureux de rendre à nouveau la foi de Guardiola après avoir été rétabli dans la formation de départ.

Il a fait écho au point de vue de son entraîneur sur la difficulté du match. De plus, il a même estimé que son but n’aurait peut-être pas compté.

Mais c’est le cas, et cela lui a permis de recevoir les éloges qui ont suivi. Il s’est donc engagé à toujours donner le meilleur de lui-même.

« C’était une victoire importante aujourd’hui », a déclaré Foden à Amazon Prime. « Brentford a rendu les choses vraiment difficiles. C’est une équipe physique et ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés. Il fallait continuer jusqu’au coup de sifflet final. Je suis fier de l’équipe qui a fait ça.

« J’en ai eu quelques-uns cette année qui ont été déclarés hors-jeu. Donc je n’étais pas trop confiant. Je pensais y être allé un peu trop tôt, mais Dieu merci, le but a compté. Je suis vraiment content. Il y en a eu quelques-uns où je suis allé un peu tôt et j’étais hors-jeu. Nous aurions pu gagner par plus. Nous avons continué à travailler dur.

« Autour de Noël, vous devez garder le pied sur le gaz et rester concentré. Cette équipe fait ça.

« Où que le manager me place, je ferai de mon mieux pour l’équipe. J’ai commencé à gauche. C’est bien je m’adapte.

« C’est la ligue la plus difficile au monde et cela montre que vous pouvez perdre des points à tout moment. L’équipe reste concentrée et nous sommes heureux.

