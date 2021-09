Guardiola révèle comment l’humeur de la star de Man City liée à la sortie change

in

Bernardo Silva est désormais “plus heureux” à Manchester City après des rumeurs de sortie estivale, selon Pep Guardiola – mais cela ne signifie pas que son avenir est certain.

Silva avait l’air d’une brillante signature pour City après l’impression qu’il a faite après son déménagement de Monaco en 2017. Il a fait plus de 50 apparitions lors de chacune de ses trois premières saisons au stade Etihad. Ses décomptes de buts pour ces années étaient de neuf, 13 et huit.

La saison dernière, sa quatrième au club, a cependant été plus difficile. Silva a tout de même réussi 45 apparitions, mais ses cinq buts ont été le plus bas retour de sa carrière depuis qu’il a commencé à jouer régulièrement.

Après avoir eu du mal à consolider sa place dans l’équipe, l’international portugais envisageait son avenir cet été. Avec Jack Grealish arrivant dans un transfert de record de club, une nouvelle compétition a été ajoutée pour la place de Silva. Il a par la suite a commencé à envisager un transfert en Liga, bien qu’il y ait eu aussi rumeurs selon lesquelles Arsenal était intéressé.

En fin de compte, il est resté un joueur de City après la fermeture du mercato estival. La tâche maintenant pour Silva est de se battre pour sa place.

Il a déjà commencé cinq matchs de Premier League pour City cette saison. Sa performance contre Chelsea lors de la victoire 1-0 de City ce week-end a suscité des applaudissements, montrant des signes de résurgence.

Par conséquent, le patron de City Guardiola a salué l’adaptabilité de Silva et a confirmé que le milieu de terrain était plus positif maintenant. Même ainsi, la perspective d’une sortie à l’avenir reste sur les cartes.

Guardiola a déclaré : « Il est tellement intuitif. Ce n’est pas son rôle de milieu de terrain titulaire mais il sait exactement comment le jouer et comment anticiper ce qui va se passer, avec ou sans ballon.

« Tout ce que je veux, c’est que Bernardo soit heureux, ici ou ailleurs. Tout ce que je veux, c’est son bonheur car c’est un gars qui mérite le meilleur.

«Contre Norwich, il a joué de manière exceptionnelle, contre Arsenal, il a joué de manière exceptionnelle, Southampton, il a joué au niveau de l’équipe – ce n’était pas bon.

“Mais à quel point il a bien joué contre Chelsea n’est pas une surprise. Combien de fois l’avons-nous vu ? Il a été une signature incroyable pour nous car c’est une personne exceptionnelle.

«Je n’oublie jamais la deuxième Premier League que nous avons remportée, avec 98 points, il était le meilleur joueur d’Angleterre. Il a été nommé [for an award] mais il était le meilleur.

« Après cette saison, plus tard, il a un peu baissé, il n’était pas dans la position qu’il préfère, mais maintenant il est de retour et j’espère qu’il pourra nous aider.

« Si, à la fin, il veut partir et décide [to go] la seule chose que je puisse dire, c’est que le gars ou le club qui aura Bernardo va prendre l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Est-il plus heureux ? Vous ne pouvez pas jouer de cette manière si vous n’êtes pas heureux ; c’est impossible.”

Guardiola envoie un message à l’attaquant

Le vainqueur du match de samedi était Gabriel Jesus, qui a marqué le seul but du match. Il pourrait y avoir beaucoup de pression sur lui cette année en tant que seul avant-centre senior de l’équipe de City.

Mais après le match, Guardiola a soutenu la décision du club de ne pas signer un remplaçant pour le légendaire Sergio Aguero en été.

Il a déclaré: «Parfois, nous pensons que nous avons besoin d’un bon attaquant pour terminer. Mais l’important, c’est la façon dont nous jouons.

« La chose la plus importante est de le faire en équipe et en unité. C’est comme la saison dernière. Sergio a été blessé toute l’année et nous avons remporté la Premier League.

Même ainsi, City continue d’être lié à l’attaque de renforts d’un pedigree important…

LIRE LA SUITE: Man City se joint à la course pour signer un attaquant de classe mondiale alors que le propriétaire donne des instructions