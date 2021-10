Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, était ravi de la performance de son équipe en battant Burnley et a estimé qu’il était important qu’ils s’améliorent au fur et à mesure que le match avançait.

Les champions ont remporté leur cinquième victoire dans l’élite grâce à des buts de Bernardo Silva et Kévin de Bruyne. Silva a suivi le tir de Phil Foden pour donner aux hôtes une avance à la 12e minute. Burnley a bien défendu sous une pression constante et a gardé les Citizens à l’écart jusqu’à ce que De Bruyne frappe à la 70e minute.

City a profité de beaucoup de possession, mais a parfois eu du mal à briser l’équipe bien entraînée de Sean Dyche. Et Guardiola a admis qu’il n’était jamais facile de jouer à pleine capacité après deux semaines d’absence.

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme

« Après la pause internationale, il est toujours un peu difficile de trouver un rythme et je sais à quel point Burnley est bon », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Ils ont très bien joué, ils ont de bons joueurs et nous avons joué 15 à 20 bonnes minutes en première mi-temps, nous nous sommes créés des occasions et les 20 dernières minutes, nous avons perdu un peu de rythme.

« Nous avons bien joué en deuxième mi-temps et avons très bien joué et nous aurions pu marquer plus de buts. Bon résultat, après la trêve internationale, nous remportons la victoire et regardons la suite.

Et le tacticien espagnol était satisfait de la façon dont ses charges ont traité le style de jeu direct des Clarets.

« Nous courons et nous battons pour chaque balle, Burnley joue pour de longues balles et ils sont passés maîtres dans ce domaine », a-t-il ajouté. « Vous devez bien défendre les coups de pied arrêtés et tout aurait pu arriver si Chris Wood avait marqué ce but vers la fin. Nous avons eu des occasions mais nous n’avons malheureusement pas pu marquer plus.

Guardiola salue la progression de City

City a remporté le titre la saison dernière, mais ne se débrouille pas à sa guise en 2021-2022. Liverpool et Chelsea remettent en question leur domination dans ce qui pourrait être une course au titre serrée.

Il est encore tôt, mais Guardiola pense qu’il voit des progrès dans le développement de son équipe.

« L’important est d’améliorer notre jeu. Je suis convaincu que la seconde mi-temps a été meilleure que la première », a-t-il poursuivi. « L’équipe m’a montré la façon dont nous voulons jouer et la forme dans laquelle nous voulons jouer.

« Tous les gars ont tout donné. Peu importe que la performance soit bonne ou non, il est important que vous vous battiez pour vos coéquipiers et tout le monde était incroyable.

Rahim Sterling a reçu un départ rare en Premier League après suggérant qu’il pourrait partir en janvier au cours d’une manque de temps de jeu.

LIRE LA SUITE: L’agent d’une star de classe mondiale encourage Man City à conclure un gros contrat