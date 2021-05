Guardiola revient en finale de la Ligue des champions une décennie plus tard

05/04/2021

Le 05/05/2021 à 00:12 CEST

Manchester City a battu le PSG au match retour des demi-finales de la Ligue des champions par 2-0 et un total de 4-1, ce qui signifie que l’entraîneur de Santpedor a de nouveau atteint la finale de la meilleure compétition européenne après l’avoir poursuivi pendant une décennie. Depuis qu’il l’a remporté avec l’équipe du Barça en 2011, dans cette fantastique finale où le Barça a dépassé Manchester United à Wembley, il n’a cessé d’insister, d’abord avec le Barça lui-même lors de sa dernière année, suivi par le Bayern Munich et enfin, il l’a réalisé avec l’équipe «citoyenne». Tout vient et, après plusieurs parcours le touchant, il aura l’opportunité de prendre son quatrième ‘orejona’, il en a deux en tant qu’entraîneur et un en tant que joueur, soit contre le Real Madrid, soit contre Chelsea.

Guardiola a réussi à rassembler un groupe de joueurs d’une qualité individuelle exceptionnelle, mais qui ensemble sont encore meilleurs. Sans un «9» clair comme partant, ses «bêtes» rôdent dans la zone rivale à la recherche du but. Los constantes movimientos y la generación de espacios han sido las claves de una eliminatoria y una temporada donde, una vez la liga está más que encarrilada, una victoria este fin de semana los confirmará como campeones de la Premier League, y con la Carabao Cup bajo le bras, Il leur suffit de mettre la cerise sur le gâteau avec la réalisation du maximum de concurrence européenne et par conséquent, le triplé.

Après avoir pris un congé sabbatique après avoir quitté l’équipe du Barça, sa signature pour l’équipe bavaroise lui augure d’un bel avenir en Ligue des champions, mais les demi-finales lui ont résisté et pendant les quatre années où il a entraîné le Bayern, il a toujours perdu dans le dernier match nul.

Une fois que la barrière de la pièce est cassée …

Avec Manchester City, bien qu’il ait fait des saisons de championnat à la limite de l’excellence et qu’il ait été favori pendant toutes celles-ci en Europe, il n’avait jamais passé les quarts de finale. A cette occasion, ils ont quitté le Borussia Dortmund d’Erling Haaland et le tout-puissant PSG de Neymar en route pour gagner un billet pour la finale à Istanbul. Guardiola est de retour.

Un champion de 11

L’équipe “ Sky blue ” se rendra en Turquie sans concéder aucune défaite dans toute la compétition. 12 victoires sur 13 matchs dans lesquels seul Porto a réussi à les laisser non marqués, mais ils n’ont pas pu non plus. 25 buts en faveur, jouant la plupart des rencontres avec le faux classique ‘9’ que Guardiola aime tant exploiter, d’abord avec Ferran Torres, parfois avec Gündogan et en demi-finale, dont la tête et son football leur disent.

Une mention spéciale à la défense, qu’il perfectionne année après année jusqu’à ce qu’il trouve la paire de centrales la plus solvable de ces dernières années. L’incorporation de Rúben Dias a terminé Stones, qui, avec Fernandinho soutenant l’équipe au centre du terrain et l’entente avec les arrières latéraux, ont causé que ils n’ont concédé que 5 buts contre.

20 + 1 titres plus tard

Depuis qu’il a touché le ciel à Londres avec le Barça, Pep Guardiola a réussi à remporter 20 titres supplémentaires, et même sans confirmation officielle, il atteindra également le 29 mai, après avoir été proclamé champion de Premier League pour la troisième fois de sa carrière.