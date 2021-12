Guardiola salue la victoire «incroyable» de Man City, mais donne un chapeau aux «maîtres» des loups

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a qualifié la victoire 1-0 de son équipe contre les Wolves d' »incroyable » car ils ont finalement brisé une défense sévère.

Les loups avaient impressionné pendant 93 minutes contre Liverpool le week-end dernier jusqu’au vainqueur de dernière minute de Divock Origi. A ce titre, ils sont venus samedi à l’Etihad Stadium pleins de confiance.

Leur défense était tout aussi solide du jeu ouvert contre les champions. En tant que tel, il a pris un penalty de Raheem Sterling pour sortir de l’impasse.

Avant le but, cependant, les visiteurs sont descendus à 10 hommes. En effet, Raul Jimenez a reçu deux cartons jaunes dans une minute bizarre qui a couronné une première mi-temps pleine d’incidents.

Vers la fin de la seconde mi-temps, Max Kilman a eu une tête et une chance d’arracher un match nul arrêté par le gardien de City Ederson.

Guardiola a déclaré à BT Sport après le match: « Eh bien, nous étions meilleurs avec 11 joueurs [each] et mieux quand [Wolves had] 10 joueurs et bien sûr avec 1-0, tout peut arriver.

« La même chose d’Edi peut arriver, mais en 90 minutes, nous étions meilleurs. C’est difficile parce qu’ils sont les maîtres de très bien défendre, très profond avec la forme 5-3-2 et attendant d’attaquer avec [Adama] Traoré.

«Les deux attaquants tombent si près des trois au milieu qu’ils sont autorisés à sortir et à défendre les joueurs dans la surface.

« Il est important que nous n’ayons pas concédé, nous ne l’avons pas fait. Les trois derniers matchs, ils en ont perdu deux, aujourd’hui c’est le troisième. Le résultat est toujours 0-0, 1-0, 0-1 et c’est parce qu’ils défendent vraiment bien.

« C’est une victoire incroyable pour nous.

Guardiola a insisté sur le fait qu’il « n’avait pas vu » la décision de sanction prononcée par Jon Moss. Le centre de Bernardo Silva a semblé frapper l’aisselle de Joao Moutinho et l’appel de Moss a survécu à un contrôle VAR.

SterlingLe match d’ouverture suivant a marqué son 100e but en Premier League et Guardiola a déclaré: « »Félicitations, cela fait beaucoup de buts. »

Guardiola fait l’éloge d’Ederson pour Man City

« Edi, je me souviens contre Aston Villa, il a sauvé un ballon qu’il devrait sauver », a ajouté le manager à propos de la performance de son gardien de but.

« Les grands gardiens dans les grands moments, ils n’ont pas beaucoup d’arrêts à faire mais quand ils doivent le faire, ils le font. »

City revient à l’action contre Leeds mardi alors que leur programme de Noël chargé commence vraiment.

En effet, ils affronteront Newcastle dimanche prochain avant Leicester le lendemain de Noël.