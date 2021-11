Guardiola se faufile dans le « feuilleton Pochettino »

23/11/2021 à 23:59 CET

pari

Le pire pour le PSG, c’est que la situation dans le groupe ne permet pas de se laisser distraire. S’il perd à l’Etihad et gagne à Bruges, le classement devra encore se jouer lors de la dernière journée contre les Belges. Ils imaginent ? L’équipe galactique monumentale créée au coup du chéquier avec Messi, Ramos, Wijnaldum, Achraf et Donnarumma souffrant jusqu’au dernier moment pour passer la phase de groupes. Eh bien, cela peut arriver. Cela peut parfaitement arriver (l’égalité est payée 4,5 à 1).

En mémoire, le match de demi-finale de la Ligue des champions l’année dernière au cours duquel Guardiola a clairement battu Pochettino (Le contraire de ce qui s’était passé il y a trois saisons lorsque l’Argentin dirigeait Tottenham). City est plus fait que le PSG, ils continuent de l’être cette saison. Guardiola est aussi plus fait que Pochettino. C’est précisément dans les techniciens que réside la différence entre l’un et l’autre (moins de 2,5 buts sont payés 2,3 à 1).

Être continuellement parmi les meilleurs d’Europe nécessite un processus dans l’effectif et sur le banc que City a mené avant le PSG. Erikson, Hughes, Mancini et Pellegrini ont précédé Guardiola alors que le club était déjà sur une ligne de croissance claire. Jusqu’à ce qu’il frappe la touche et obtienne la grandeur de convaincre Santpedor’s, City navigue avec différents techniciens qui conduisent à des déceptions plus ou moins profondes.

Zidane, la cerise sur le gâteau…

À ce moment-là, le PSG, c’est maintenant. Même Tuchel, un super entraîneur, ne pourrait pas commander un club avec plus d’exigences que de conditionnement en Ligue des champions. Que dire d’Emery, Blanc, Ancelotti ou Kombouaré. Pochettino peut aussi rester aux portes, qui commence déjà à être mis en doute et dont la destination finale pourrait être Olf Trafford.

Peut-être que ce guide dans l’obscurité est Zidane, dont on parle déjà comme le successeur de l’Argentin. Zizou est là pour les grandes choses, il l’a déjà montré à Madrid, et attraper la grande équipe de son pays en fait partie, malgré le fait qu’il soit marseillais et que la haine régionale et sportive avec ceux de Paris soit déjà connue (les deux équipes marquent, elles ne paient pas 2,35 à 1).

Marqueurs, générateurs

A Paris, il a Mbappé, Messi et Neymar, avec ce que cela implique et ce que cela signifie. Pas un autre club milliardaire comme City n’a réussi à constituer un attaquant de cette dimension et a tout confié à des milieux de terrain de bonne réputation qui sont en phase avec les idées de Guardiola. (Grealish, Bernardo, Rodri, De Bruyne, Foden…). Les équipes se lèvent de la défense et restent du milieu de terrain. Là réside une autre grosse différence avec les Parisiens, manquant de jeu mais trop de punch (la marque Sterling est payée 2,5 à 1).

Le fait est que le PSG est un album de stickers, un peu comme un musée vivant avec des joueurs qui ont marqué ou vont marquer une époque. Pour fonctionner en équipe, mieux vaut ne pas le mentionner. Il se souvient tellement de la City d’il y a quelques années qu’une comparaison et une analyse peuvent être faites du temps qu’il lui reste pour éclore et être enfin une élite européenne. Les deux ont perdu la finale lors des dernières finales. Faire tomber le mur du record de la Ligue des champions coûte cher. Avec Guardiola, oui, cela semble plus facile qu’avec Pochettino…

