Guardiola «se mouille» à propos du vaccin contre le covid

18/10/2021 à 21:59 CEST

Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, s’est positionné en faveur de l’utilisation du vaccin pour lutter contre le covid et a assuré qu’il faisait confiance aux médecins et aux scientifiques.

L’entraîneur espagnol a été interrogé sur la décision de certains joueurs de ne pas se faire vacciner et sur leur avis sur la question.

« C’est une affaire privée. J’ai ma propre opinion. Je fais confiance aux médecins et aux scientifiques. Ils disent que c’est le meilleur moyen de protéger les gens. Ma famille et moi l’avons fait. ».

« Les médecins parleront aux joueurs individuellement et décideront. En Angleterre, nous avons vu combien de personnes sont mortes et combien souffrent encore. Il faut aller de l’avant, porter des masques et se faire vacciner pour le bien du peuple », a-t-il ajouté. .

City affrontera le Belge de Bruges mardi à l’extérieur et Guardiola a félicité son rival, qui a déjà réussi à obtenir quelque chose de positif contre le Paris Saint Germain.

« C’est une équipe très physique qui sait quoi faire. Ils ont beaucoup de qualité au sommet. En ce moment, nous avons quatre matchs à jouer avec douze points d’avance pour se qualifier pour les huitièmes de finale. C’est l’objectif. »

Guardiola a également fait savoir qu’il n’avait pas encore décidé si Ederson et Gabriel Jésus, qui se sont envolés directement pour la Belgique après leurs matchs avec le Brésil, joueront ce mardi.

« Je suis sûr qu’ils vont bien, car ils ont pu se reposer. Ils s’entraîneront avec nous et demain soir nous verrons comment ils vont », a déclaré l’entraîneur espagnol.