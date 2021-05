Guardiola se rend à Agüero

05/01/2021

Pep Guardiola, ne pouvait rien faire de plus que se rendre à Agüero lors de la conférence de presse après leur victoire 0-2 sur Crystal Palace. L’attaquant argentin, qui a ouvert le score avec un but qui a servi à remettre la victoire «citoyenne» sur les rails, a été l’un des temps forts du match. Malgré le fait que le départ de Kun en fin de saison soit désormais officiel, l’entraîneur catalan continue de le considérer comme très important et a déjà prévenu que lors du match retour des demi-finales contre le PSG, il pourrait avoir des minutes.

L’entraîneur ‘sky blue’, tout d’abord, a fait remarquer qu’aucun moment ne peut être assimilé à l’objectif d’Agüero en 2012 que le Premier ministre a donné à Manchester City, en raison de l’importance qu’il avait sur le plan historique et du changement de mentalité qu’il a provoqué: “Je dirais que c’est le geste de l’histoire de ce club, ni de la Ligue des champions, rien ne peut se comparer à ce moment“. 10 ans après son arrivée, il quitte être une légende, en tant que meilleur buteur du club, un étranger avec le plus de buts marqués dans le championnat anglais et avec la gratitude de tous les supporters pour ce but qui a tout changé.

Le joueur de Santpedor a continué à le féliciter, soulignant le but qu’il a sorti de sa manche, quelque chose qu’il, à son tour, considère comme commun dans sa carrière extraordinaire: «La passe de Mendy était exceptionnelle et après cela, contrôle et action. il a montré tout au long de sa carrière, “pour ajouter encore plus de distinctions à sa performance: “Quel but, quel joueur et quel homme!” Le coach «citoyen» ne pouvait rien faire de plus que «enlever son chapeau» pour fêter ça.

La réaction de Pep après le but de Kun. 🎩 pic.twitter.com/WC8ZAkdA6b – Martina Gallucci 🏟 (@MarGallucci) 1er mai 2021

Agüero a été blessé pendant une grande partie de la saison, il y a quelques semaines il avait encore quelques minutes et aussi, pour voir le but, mais encore une fois, il a dû s’arrêter. Maintenant, lors de sa première rencontre, il a montré que le but était dans son sang. L’entraîneur catalan l’a défini comme ceci: “Incroyable, la lumière est revenue”, pour souligner que: “Il a été blessé pendant longtemps, mais il s’est très bien entraîné ces dernières semaines.”

En référence à cela, Pep a tenu à souligner qu’il lui fait beaucoup confiance et qu’il peut avoir des minutes contre le PSG, puisque: “C’est une autre arme que nous avons si nous en avons besoin mardi lors de notre finale“.