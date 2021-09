Guardiola se retourne contre son appel aux fans de City

17/09/2021 à 12h30 CEST

City a dépassé le RB Leipzig (6-3) au début de la phase de groupes des Champions à l’Eithad. A Guardiola, en momentos se le vio tenso, queriendo controlar cada detalle del encuentro, como pudieron comprobar en sus propias carnes Grealish y Mahrez, pero al final del encuentro, ya más relajado, hizo un llamamiento a la afición para que acudiera al Etihad el week-end prochain.

“J’aimerais que plus de gens viennent au prochain match samedi. Nous aurons besoin de monde samedi prochain, s’il vous plaît, car nous sommes fatigués, je le sais. Ce sera un match difficile et ils sont très bons et ce sera un match important pour nous. C’est pourquoi j’invite tout notre peuple à venir samedi prochain à 3 heures de l’après-midi et regarder le match », ont été les mots de l’entraîneur catalan pour encourager les ‘citoyens’ à remplir leur fief.

38 000 fans ont suivi leur fantastique victoire depuis le stade, quand la capacité est supérieure ou inférieure à 55 000.

Au Secrétaire Général du Fan Club Officiel de Manchester City, Kevin Parker, Les mots de Santpedor ne lui plaisaient pas et il a répondu durement: “Je ne sais pas ce que cela a à voir avec lui. Il ne comprend pas les difficultés que certaines personnes peuvent avoir pour se rendre à un match à l’Etihad un mercredi soir à 20h.. Il doit penser aux enfants, ils ne pourront peut-être pas payer pour ça, il y a encore des problèmes du Covid-19… Je ne vois pas pourquoi il commente ça.»

Bref, il demande à Pep de se concentrer sur l’équipe et de mettre ces questions de côté, puisqu’à son avis, cela nuit au travail de l’équipe sur le terrain : “C’est le meilleur entraîneur du monde, mais de la même manière que vous je dis Peut-être qu’il devrait s’en tenir à l’entraînement. Couvrir ce qui a été une bonne nuit. Maintenant, les gens parlent plus des commentaires de Pep que d’un match fantastique. Remettre en cause l’accompagnement, ce qu’il fait bien, est décevant et injustifié.»

Cette situation pousse les supporters rivaux à appeler le stade City : “Emptyhad”, faisant un jeu de mots avec le nom du stade et le mot “vide”, qui signifie vide. A ce propos, il a ajouté : “Je pense que personne au club ne devrait remettre en question la loyauté des fans. C’est frustrant”.