Guardiola souligne que les statistiques de Man City prouvent que l’échec de Kane n’est pas un désastre

in

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a salué la capacité de son équipe à faire le travail sans attaquant reconnu après la victoire sur Leicester City au King Power Stadium.

City a remporté sa troisième victoire consécutive dans l’élite pour se hisser à la deuxième place du classement de la Premier League. Bernardo Silva a inscrit le but de la plus haute importance à la 62e minute après que le tir de Joao Cancelo ait été dévié par Caglar Soyuncu dans son chemin. C’était le seul but d’un match divertissant dans les East Midlands entre deux équipes de haut niveau.

Guardiola a reconnu la force de l’opposition. Et il a révélé la tactique derrière la troisième victoire consécutive de City.

« C’est un endroit difficile à venir et nous le savons. Leicester fait ce pas en avant pour être au sommet de la ligue. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses », a-t-il déclaré à BBC Sport.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

«Nous avons très bien fait, le processus que nous avons trouvé et nous les avons beaucoup laissés fonctionner. Nous savons à quel point Jamie Vardy et Harvey Barnes sont dangereux en transition. Les joueurs ont pu être concentrés et se concentrer.

Un montage très délicat emballé! ?? 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/VuKjyYDKib – Manchester City (@ManCity) 11 septembre 2021

Leicester a joué un rôle à part entière dans les débats et a créé plusieurs occasions. Barnes a coupé le haut de la barre avec une tête avant que Vardy n’ait un but exclu pour hors-jeu.

Le triomphe signifie que seul Manchester United est au-dessus des champions au classement.

Guardiola insensible aux problèmes des attaquants

Les Citizens ont disputé de nombreux matchs la saison dernière sans attaquant à part entière dans la formation de départ. Sergio Agüero est revenu vers la fin de la campagne et a connu une fin de conte de fées à sa carrière à City.

Mais la partie Etihad semble heureuse de jouer un certain style sans numéro neuf dans les rangs. Cela a de nouveau fonctionné samedi lorsque les Renards ont été vaincus.

Et Guardiola ne tarit pas d’éloges sur la façon dont ses charges ont continué à pousser pour un but malgré un gardien de but de classe mondiale informer.

« Kasper Schmeichel est un gardien de haut niveau, donc cela arrive parfois. La bonne chose est le nombre de chances que nous créons », a-t-il ajouté. “C’est une bonne chose. Bien sûr, nous aurions aimé marquer plus de buts. Nous le méritons.”

Les géants du nord-ouest aiment étaler les buts autour de leur côté et l’Espagnol est content de la situation.

“Je pense que les 11 derniers buts ont été marqués par neuf joueurs différents”, a-t-il poursuivi. “Nous n’avons pas de vrai attaquant, alors nous le faisons en équipe.”

LIRE LA SUITE: Man City a offert à la starlette de 150 millions d’euros l’amour de Man Utd au milieu d’une confusion urgente à Barcelone