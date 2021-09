Guardiola soutient la Coupe du monde tous les deux ans

in

11/09/2021 à 12:17 CEST

.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, était favorable à l’organisation de la Coupe du monde tous les deux ans et a souligné qu’il n’est pas nécessaire de “pénaliser ce type d’idée” et que Arsene Wenger a proposé un tournoi de la plus haute qualité.

L’entraîneur espagnol, qui a toujours fait de la direction d’une équipe nationale un rêve, se félicite de l’idée d’innovation et de propositions comme celle-ci, avec lesquelles la FIFA veut réduire les matches de qualification, les regrouper en un mois et jouer la Coupe du monde tous les deux ans à compter de 2028.

“J’aime toujours qu’il y ait de nouvelles idées à commenter. Ces propositions ne doivent pas être criminalisées. Les clubs et les ligues défendent leur position, la FIFA la leur et l’UEFA également”, a-t-il déclaré. Guardiola lors d’une conférence de presse.

“La Coupe du monde est incroyable, c’est le plus grand tournoi et en tant que spectateur, j’aime toujours la regarder. Si je pouvais la regarder tous les deux ans, ce serait bien. Je suis tout à fait d’accord avec Arsene Wenger dans lequel si la Coupe du monde ne le fait pas, une autre compétition le fera. Ce qu’il a proposé, c’est un tournoi de la plus haute qualité.”

Mais Guardiola Il voulait également mentionner le repos nécessaire pour les joueurs et comment cela affecte l’inclusion de plus de jeux et de tournois.

“Pendant onze mois, il y a des matches, des matches et des matches. Avant la pré-saison était de quatre ou cinq semaines, maintenant c’est dix jours. Nous voulons jouer au football et en profiter, mais nous devons le réduire. C’est trop. Je suis ne dit pas qu’il faut éliminer les matches internationaux, les Champions ou le Premier, mais une solution doit être trouvée”, a-t-il déclaré. Guardiola.