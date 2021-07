Guardiola tire d’une balle contre Tebas : “Laissez-le apprendre”

05/07/21 à 16h05 CEST

Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, sévèrement accusé Javier Tebas, président de la LFP. Dans une interview à TV3, celle de Santpedor a publié un message clair pour Thèbes en référence à la gestion que devrait faire la Ligue de football professionnel. “Laissez-le apprendre de la Premier League, car il en sait plus que quiconque et s’introduit dans la maison des autres”, a expliqué l’ancien entraîneur du Barça.

“En Premier League, il y a une meilleure gestion, et vous voyez en Asie, que M. Tebas apprend de ce qu’ils font là-bas. Même ainsi, leurs produits peuvent être mieux vendus dans d’autres pays. Les gens se plaignent, mais grâce à ces investissements, d’autres clubs dans d’autres pays peuvent continuer à faire des choses », a commencé par dire Pep.

“Qu’il apprend, parce qu’il en sait plus que quiconque, il est plus sage que quiconque et il pénètre dans les maisons des autres. De même, le Barça, Madrid, l’Atlético ou Valence auront plus de ressources faire les investissements nécessaires et si nous commettons une erreur, ils nous sanctionneront et nous ne pourrons pas jouer mais comme ce n’est pas le cas que chacun fasse ce qu’il veut », a ajouté Guardiola.

Concernant la limite salariale des équipes, Guardiola a estimé que Tebas s’en sort bien en étant inflexible. “Il me semble bien que Thèbes ne veuille pas déplacer une virgule de la limite de salaire. Nous devons aussi nous ajuster car si nous ne le faisons pas correctement, ils déposeront une plainte auprès de nous et nous devrons nous défendre devant les tribunaux. Ferran Soriano fait les choses correctement”, a-t-il valorisé.

Ensuite, Guardiola est revenu à la charge contre Tebas en tirant l’ironie à la demande de Messi. “Si Tebas vendait mieux le produit, serait-il plus facile pour le Barça d’avoir Messi ? Il fait tout bien, mais le problème, c’est tout ce qui vient d’autres pays et d’autres clubs”, a-t-il déclaré.