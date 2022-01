Guardiola, Tuchel et Mancini en lice pour le prix du meilleur entraîneur de la FIFA

La présélection de trois candidats pour le prix d’entraîneur de la FIFA dans le football masculin a été complétée par Roberto Mancini, qui a mené l’Italie au titre de champion d’Europe.

Pep Guardiola de Manchester City a été rejoint par l’entraîneur qui l’a battu lors de la finale de la Ligue des champions 2021, Thomas Tuchel de Chelsea, sur la liste restreinte de la FIFA pour être nommé meilleur au monde.

Guardiola a remporté son troisième titre de Premier League à Man City la saison dernière, bien que le titre européen ait échappé au club.

La domination européenne a été confirmée dans la liste restreinte de la FIFA pour le prix de l’entraîneur de football féminin.

Lluis Cortes de Barcelone, vainqueur de la Ligue des champions, a été rejoint par Emma Hayes de Chelsea, finaliste battue, et Sarina Wiegman, qui ont quitté les Pays-Bas, vainqueurs de l’Euro 2017, après les Jeux olympiques de Tokyo, pour prendre le relais en Angleterre.

Bev Priestman, l’entraîneur anglais du médaillé d’or olympique du Canada, n’a pas fait partie de la liste restreinte.

La FIFA annoncera les gagnants le 17 janvier lors d’une cérémonie en ligne depuis son siège à Zurich. Les présélections de trois joueurs pour les hommes et les femmes seront annoncées vendredi.

