Guardiola vise Liverpool et Man Utd en dénonçant l’injustice de Man City

Le manager de Man City, Pep Guardiola, a tiré sur Liverpool et Man Utd en affirmant qu’un de ses joueurs aurait été expulsé à la place de James Milner.

Ville d’homme deux fois, ils se sont retrouvés à égalité lors d’un match nul 2-2 à Anfield. Phil Foden a réussi une frappe basse au-delà d’Alisson pour porter le score à 1-1 après que Sadio Mane ait ouvert le score.

Un moment de magie de Mohamed Salah a remis les Reds devant, bien que Guardiola ait été visiblement frustré par la non-attribution d’un deuxième carton jaune à James Milner quelques instants plus tôt.

Milner avait tendu une jambe paresseuse et avait abattu Foden alors qu’il était à plein régime. Une faute a été infligée, bien que l’arbitre ne l’ait pas jugé digne d’un deuxième jaune – à la grande frustration de Guardiola.

Mais montrant l’esprit de champion qu’ils possèdent, City ne s’est pas fané et a égalisé grâce à une frappe déviée de Kevin De Bruyne.

S’adressant à Sky Sports après le match, Guardiola dit : « Quel jeu. C’est la raison pour laquelle les dernières années, Man City et Liverpool ont toujours été là parce que nous essayons de jouer de cette façon. Malheureusement, nous n’avons pas pu gagner, mais nous n’avons pas perdu.

“C’est pourquoi la Premier League est la meilleure [that it could go either way]. C’était génial, vraiment génial.

Concernant une autre superbe prestation de Foden, l’Espagnol a déclaré : « Phil est un joueur spécial, nous le savons. Il est revenu de l’équipe nationale blessé, c’est un joueur fantastique – mais pas seulement lui, tout le monde a été fantastique.”

Quant à savoir si James Milner aurait dû recevoir un deuxième carton jaune, Guardiola ne faisait aucun doute. Et dans sa réponse, il a affirmé qu’un joueur de Man City aurait reçu le carton rouge si les rôles étaient inversés lors de la vérification des noms à la fois à Anfield et à Old Trafford.

“C’est un carton jaune”, fulmine Guardiola. « C’est un carton jaune. C’est clair. C’est Anfield, c’est Old Trafford. Dans notre situation, un joueur de City est expulsé. C’est trop clair. C’était un deuxième jaune.

Obligé de se contenter d’un match nul, Guardiola a conclu : « C’est ce que c’est. Le résultat est le résultat et nous ne pouvons pas le changer.

“Je sais à quel point c’est difficile contre ces joueurs et ce manager. À chaque fois, c’est un défi incroyable pour nous. La façon dont nous avons joué à Stamford Bridge, à Paris et aujourd’hui montre que nous sommes une grande équipe.

“Quand on perd la façon dont on joue à Paris [against Paris St-Germain] et dessiner aujourd’hui c’est bien. Je prie pour que nous continuions et que les joueurs reviennent sains et saufs de leurs équipes nationales.

Anfield l’un des « terrains les plus difficiles » – Foden

Le buteur de Man City, Foden, s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « C’est très difficile de venir ici avec les fans. C’est l’un des terrains les plus difficiles à aborder et nous l’avons très bien géré aujourd’hui.

« Il y avait tout. C’était parfois de bout en bout. J’ai eu un match si brillant et nous sommes restés là jusqu’à la fin. Nous sommes heureux d’avoir obtenu le nul et un autre jour, nous aurions pu prendre les trois points. C’était décevant de ne pas entrer à la mi-temps mais nous avons gardé le rythme lorsque nous sommes sortis en seconde période et nous avons creusé là-bas.

Sur la faute de Milner qui est restée impunie, Foden a déclaré : « Je suis un gars honnête. Je n’aime pas descendre quand je suis encrassé. J’aime rester debout et être honnête. Cela arrive et c’est le football et nous l’avons bien géré.

City est revenu deux fois par derrière, incitant Foden à dire : « Cela montre notre caractère. Nous n’avons pas beaucoup gagné ici, mais nous avons continué à jouer au football quand nous sommes passés derrière et nous n’avons pas l’air dérangés et nous avons très bien joué aujourd’hui.

Terminant par des commentaires sur son but, Foden a conclu: «Il n’y avait pas beaucoup de place pour le mettre devant le but, alors j’ai passé mes lacets et j’espérais le meilleur et j’étais heureux de le voir aller au fond des filets. “

