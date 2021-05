Guarnizo a battu Bezana 0-1 au Municipal de Santa Cruz de Bezana

16/05/2021 à 19:41 CEST

le Guarnizo joué et gagné 0-1 en tant que visiteur du duel dimanche dernier dans le Municipale de Santa Cruz de Bezana. le Bezana Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Barreda Football. Concernant l’équipe visiteuse, le Guarnizo est venu de battre 3-0 à domicile à Barquereño lors du dernier match organisé. Avec ce score, l’équipe Bezaniego est sixième à la fin du match, tandis que le Guarnizo est deuxième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, le but est venu pour l’équipe Guarnican, qui a publié son score grâce à un but de Saza près de la conclusion, en 88, terminant le match avec un résultat 0-1 dans la lumière.

L’entraîneur du Bezana a donné accès à Santiago, Bruno Oui Toto pour Fernandez, Fernandez Oui Francisco, Pendant ce temps, il Guarnizo a donné le feu vert à russe, Perez, Somaza Oui Pellon, qui est venu remplacer Ruiz, Alvaro, Edu Fontan Oui Mauri.

L’arbitre a montré un total de quatre cartons: un jaune au Bezana (Fernandez) et deux à Guarnizo (Javier Oui Perez). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Christian par l’équipe locale.

Avec ce résultat, le Bezana reste avec 23 points et le Guarnizo il monte à 35 points.

Le prochain tour de la deuxième phase de la troisième division affrontera le Bezana à domicile contre Torina, Pendant ce temps, il Guarnizo fera face dans son fief devant le Revilla.

Fiche techniqueBezana:Silvestre, Sergio Conde, Diez, Marcos, Saez, Christian, Bustillo, Jairo, Fernández (Santiago, min 65), Francisco (Toto, min 73) et Fernández (Santiago, min 65)Guarnizo:Via, Mario Ceballos, Leguina, Marcos, Saza, Mauri (Pellon, min.73), Álvaro (Pérez, min.65), Ruiz (russe, min.65), Muñoz, Edu Fontan (Somaza, min.65) et SarabiaStade:Municipale de Santa Cruz de BezanaButs:Saza (0-1, min. 88)