Guarnizo prend les trois points contre Barquereño (1-4)

13/06/2021 à 22:02 CEST

le Barquereño et le Guarnizo ils se sont rencontrés lors du dernier match de la deuxième phase de la troisième division, qui s’est terminé sur un score de 1-4. le Barquereño Il est entré dans le match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 1-3 sur le Football Barréda. Du côté des visiteurs, le Guarnizo a remporté le Ribamontán al Mar dans sa rivalité par 1-0 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le Coin par 1-6. Grâce à ce résultat, l’ensemble guarnicien est premier, tandis que le Barquereño il est sixième à la fin du match.

La première moitié de l’affrontement a débuté de manière favorable pour les Guarnizo, qui a tiré le coup de canon sur le châtaigne avec un objectif de Zuco Dès le début du match, à la deuxième minute. L’équipe de la garnison s’est de nouveau jointe, augmentant les distances en mettant le 0-2 au moyen d’un but de Mauri à la 20e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-2 à la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté sa distance grâce à un but de Saza à la minute 61. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs avec un autre but de Saza, qui a ainsi réalisé un doublé à la 71e minute qui a établi le 0-4 pour le Guarnizo. L’équipe locale a réduit les écarts grâce à un but de Christophe à la 83e minute, mettant fin au temps établi avec le score de 1-4.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Barquereño a donné accès à Robert, Franc, Fernandez Oui cadres pour Ruiz, Bustamante, Perez Oui cadres, Pendant ce temps, il Guarnizo a donné accès à Pellon, Ruiz, Javier, Sarabie Oui González pour Somaza, Léguine, Mauri, Saza Oui Pellon.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, dont un au Barquereño (des trous) et un à Guarnizo (Garcia).

Avec ce résultat, le Barquereño il obtient 31 points et le Guarnizo obtenir 45 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueBarquereno :Angel, Marcos (Marcos, min.84), Quintanilla, Hoyos, Kevin Del Castillo, Bustamante (Franco, min.76), Ruiz (Roberto, min.45), Diaz, Christopher, Pérez (Fernandez, min.84) et CombattuGuarnizo :Garcia, Zuco, Leguina (Ruiz, min.62), Marcos, Somaza (Pellon, min.62), Saza (Sarabia, min.72), Mauri (Javier, min.62), Álvaro, Muñoz, Edu Fontan et PérezStade:châtaigneButs:Zuco (0-1, min. 2), Mauri (0-2, min. 20), Saza (0-3, min. 61), Saza (0-4, min. 71) et Christopher (1-4, au moins 83)