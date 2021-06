Guarnizo reçoit Ribamontán al Mar dans son fief

04/06/21 à 17h30 CEST

le Guarnizo reçoit ce samedi à 17h30 la visite du Ribamontan au Le pilier lors de leur neuvième réunion dans la deuxième phase de la troisième division.

le Guarnizo affronte avec des esprits renforcés le match de la neuvième journée pour canaliser une séquence positive après avoir vaincu le Coin dans le Municipal de Polanco par 1-6, avec autant de Saza, Sarabie, Léguine, Edu fontan Oui González. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des huit matchs disputés jusqu’à présent, avec 37 buts inscrits contre 34 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Ribamontán al Mar a subi une défaite contre Football Barréda dans le dernier match (0-1), il vient donc au match avec le besoin de renouer avec la victoire sur le terrain de Guarnizo. Avant ce match, le Ribamontán al Mar il avait remporté l’un des huit matchs disputés en deuxième phase de troisième division cette saison et accumule le chiffre de 49 buts contre 18 en sa faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Guarnizo Ils ont des statistiques de trois victoires et un match nul en quatre matchs joués dans leur stade, c’est pourquoi ils se présentent comme une équipe solide dans leur stade, réalisant la plupart des points joués. A la maison, le Ribamontán al Mar Il a un record d’une victoire, deux défaites et un match nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de ses matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions en Le pilier, obtenant ainsi six défaites et quatre nuls en faveur de la Guarnizo. La dernière fois qu’ils ont joué le Guarnizo et le Ribamontan dans ce tournoi c’était en février 2020 et le match s’est terminé par un 1-2 en faveur des locaux.

En analysant sa position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on constate qu’avant la dispute du match, le Guarnizo est en avance sur le Ribamontán al Mar avec une différence de 21 points. Les locaux, avant ce match, sont à la deuxième place avec 39 points au classement. Pour sa part, Ribamontán al Mar il compte 18 points et occupe la dixième position du classement.