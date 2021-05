Guaynaa et Los Ángeles Azules veulent emmener leur cumbia en tournée – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Los Ángeles Azules veut emmener Guaynaa lors de sa prochaine tournée à travers ses 40 ans d’histoire pour interpréter ensemble son nouveau tube, «Cumbia a la gente».

«Nous voulons voir si Guaynaa va nous accompagner à certains de ces événements», a déclaré Cristina Mejía Avante, choriste et percussionniste du groupe de cumbia mexicain, dans une récente interview vidéo de Mexico.

«C’est une très belle chanson, très rythmée, sur laquelle on va vraiment aimer danser. Juste au moment où on le touche, on le sent, on a le rythme », a-t-il ajouté, faisant référence au single sorti le 22 avril, dont la vidéo compte près de 7 millions de vues sur YouTube.

Los Angeles Azules a récemment annoncé une tournée américaine prévue d’août à mars dans des villes comme San Antonio, Dallas, Houston, Washington, Los Angeles et Las Vegas.

«Nous avons la chance d’être parmi les premiers à commencer à travailler aux États-Unis et, petit à petit, je crois que d’autres groupes continueront à travailler. Je pense que c’est déjà bien parce que nous allons essayer de revenir un peu à la normalité », a déclaré Guadalupe Mejía Avante, choriste et percussionniste du groupe.

Sans hésiter une seconde, Guaynaa a répondu qu’il “adorerait”. Et le fait est que pour le rappeur portoricain de 28 ans, ce fut un plaisir de pouvoir faire un projet avec des artistes qu’il écoutait depuis tout petit.

«J’ai eu une enfance très variée en ce qui concerne l’éducation musicale et ce qui se faisait à la maison», a-t-il déclaré dans la même interview.

“Dans ces genres se trouvait la cumbia et quiconque écoute la cumbia doit savoir qui sont Los Ángeles Azules parce que sinon, ils ne connaissent pas la cumbia, point final.”

«Avec Los Ángeles Azules, je l’ai toujours vu comme un rêve. C’est comme quand vous êtes un joueur et que vous voulez jouer pour les Yankees; J’ai fait une cumbia et je voulais le faire avec Los Ángeles Azules et j’ai été remercié à Dieu », a-t-il ajouté.

L’interprète de tubes tels que ‘Se te nota’ avec Lele Pons et ‘Chica ideal’ avec Sebastián Yatra a profité de sa visite dans la capitale mexicaine pour se rendre à Iztapalapa, le quartier d’origine de Los Ángeles Azules et auquel ils se réfèrent dans leur Criez bataille «De Iztapalapa au monde!». Le musicien portoricain a enregistré une vidéo quittant la station de métro Iztapalapa lorsqu’il a annoncé le lancement de «Cumbia a la gente».

«Je ne savais pas que (la ville) était si grande. Je viens de Porto Rico, qui est une graine de moutarde », a-t-il dit, tout en notant qu’il se sentait« bien accueilli ».

Los Ángeles Azules ont rejoint le club sélect des “ milliards de vues ” sur YouTube, des artistes et des projets qui totalisent plus d’un milliard de vues sur la plateforme, dans leur cas avec les singles “ Jamais assez ” avec Natalia Lafourcade et “ Mis sentiments ” avec Ximena Sariñana.