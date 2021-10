Gubbare d’IN10 Media s’associe à la Smile Foundation

A travers ce partenariat, la Fondation Gubbare et Smile souhaite donner accès à l’éducation à des milliers d’enfants défavorisés

Gubbare, la chaîne pour enfants d’IN10 Media Network, s’est associée à l’organisation non gouvernementale Smile Foundation pour soutenir sa campagne Shiksha Na Ruke. Le partenariat vise à sensibiliser les téléspectateurs de Gubbare à travers l’Inde à l’impact de Covid-19 sur l’éducation des enfants.

Avec la mise en ligne des écoles, beaucoup ont été laissés pour compte sans Internet ni appareil pour se connecter et continuer à apprendre. La campagne vise à aider ces étudiants à poursuivre leur apprentissage grâce à différents modes d’engagement tels que la distribution en porte-à-porte de feuilles de travail et de matériel d’étude, des classes groupées en petits groupes par le biais de jeunes volontaires, des programmes éducatifs télévisés et radiophoniques et des conseils téléphoniques.

De plus, Shiksha Na Ruke donne accès à des supports numériques tels que des projecteurs et des tablettes dans les centres d’apprentissage pour permettre la transition vers l’apprentissage numérique. Grâce à ce partenariat, Gubbare et Smile Foundation souhaitent donner accès à l’éducation à des milliers d’enfants défavorisés et solliciter le soutien des téléspectateurs pour atteindre davantage d’enfants vivant dans des conditions extrêmement difficiles dans les coins ruraux reculés du pays.

« Les enfants sont l’avenir de la nation, et en tant que radiodiffuseur pour enfants, nous pensons qu’il est de notre responsabilité de les aider à se préparer pour un avenir meilleur. Nous devons tous jouer notre rôle dans la construction d’une nation plus forte et le partenariat avec la Smile Foundation est un pas dans cette direction. Grâce à l’initiative Shiksha Na Ruke, nous voulons sensibiliser les gens à l’impact de la pandémie sur le monde à différents niveaux et à la façon dont une petite contribution peut changer la vie d’un enfant », Mansi Darbar, vice-président du réseau – stratégie et développement d’entreprise chez IN10 Media Réseau a déclaré sur le partenariat.

« Nous sommes ravis de nous associer à IN10 Media et Gubbare pour Shiksha Na Ruke. Une collaboration accrue entre les parties prenantes est nécessaire pour favoriser un meilleur accès à l’éducation. Aidé par la portée et l’accessibilité de Gubbare, ce partenariat sera important pour avoir un impact sur Shiksha Na Ruke. Nous exhortons davantage d’organisations à se manifester et à faire leur part pour des millions d’étudiants défavorisés qui continuent de connaître une interruption brutale de l’apprentissage », a déclaré Santanu Mishra, co-fondateur et administrateur exécutif de la Smile Foundation.

