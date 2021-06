Gucci Americas confie à Selena Kalvaria le poste de vice-présidente principale, Engagement de la marque – WWD

Selena Kalvaria rejoint Gucci Americas aujourd’hui en tant que Senior Vice President, Brand Engagement.

Elle succède à Christine Iacuzzo, une vétéran de 20 ans de Gucci, qui a quitté le rôle en avril.

Kalvaria dirigera la stratégie de marketing et de communication de l’entreprise et rendra compte à Susan Chokachi, présidente et chef de la direction de Gucci Americas.

Selon l’entreprise, l’expérience de Kalvaria dans le développement de stratégies innovantes dirigées par la marque dans différents secteurs devrait jouer un rôle important dans la poursuite du renforcement de la présence et de la croissance de la marque Gucci dans la région.

Plus récemment, Kalvaria était svp, engagement de la marque chez Away, et avant cela, a dirigé l’engagement de la marque pour Anheuser-Busch et Diageo.

