Gucci, Balenciaga, YSL et plusieurs marques de mode de luxe interdisant la fourrure ⋆ .

source Twitter

*Kering, la société mère derrière Gucci, Balenciaga, YSL, et plusieurs marques haut de gamme/luxe cesseront d’utiliser la fourrure animale d’ici l’automne 2022.

Kering a fait l’annonce via Instagram. « Partir totalement sans fourrure en tant que groupe est la bonne chose à faire : nous le faisons par conviction, dans un souci d’éthique et de modernité », a déclaré François-Henri Pinault, PDG et président de Kering.

En voici plus via Complex :

En 2017, Gucci a annoncé qu’il allait sans fourrure, avec d’autres marques Kering comme Bottega Veneta, Balenciaga et Alexander McQueen également le costume suivant au fil des ans. Avec la nouvelle annonce, Saint Laurent et Brioni deviennent les dernières marques du portefeuille à emboîter le pas. Les autres marques notables de Kering dans les domaines de la mode, de la maroquinerie, des bijoux et des montres incluent Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux et Kering Eyewear.

«Depuis de nombreuses années, Kering a cherché à prendre la tête du développement durable, guidé par une vision du luxe indissociable des valeurs et normes environnementales et sociales les plus élevées», a déclaré Pinault à Business of Fashion. « En matière de bien-être animal, notre groupe a toujours démontré sa volonté d’améliorer les pratiques au sein de sa propre chaîne d’approvisionnement et du secteur du luxe en général. Il est maintenant temps de franchir une nouvelle étape en mettant fin à l’utilisation de la fourrure dans toutes nos collections. Le monde a changé, nos clients aussi, et le Luxe doit naturellement s’y adapter.

Il a ajouté : « Nous allons perdre certains clients qui recherchaient ce type de produit. Il y a certainement un impact. À travers cet objectif, certains matériaux n’ont pas leur place dans le luxe.

PETA a fait campagne pour le déménagement, avec le président Ingrid Newkirk déclarant : « Les partisans de PETA qui ont envoyé des dizaines de milliers de lettres à Kering, ont protesté devant un magasin Saint Laurent ou ont aspergé le créateur de Gucci Tom Ford de jus de tomate peuvent célébrer l’annonce d’aujourd’hui que toutes les marques Kering vont sans fourrure. Personne avec un cœur ne portera de fourrure, aucun créateur sensé ne la touchera, et toute maison de couture la vendant encore en 2021 est une honte. »