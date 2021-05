Gucci est la marque italienne la plus précieuse, selon le classement BrandZ – WWD

MILAN – Gucci a obtenu la première place dans le classement BrandZ 2021 des 30 marques italiennes les plus valorisées par Kantar, qui mesure la valeur des marques en combinant les données financières avec la recherche sur le capital de marque.

La maison de couture est en tête de liste pour la troisième année, avec une valeur de marque qui a augmenté de 12% à 33,8 milliards de dollars par rapport à 2020.

Six autres marques de luxe figurent également dans le classement. Prada est la deuxième marque la plus précieuse parmi les acteurs de la mode et du luxe avec une valeur de près de 4 milliards de dollars, qui a assuré à la maison la sixième position sur la liste, derrière la société automobile Ferrari.

Fendi et Bottega Veneta figuraient parmi les élévateurs les plus rapides, la valeur de la marque du premier augmentant de 48% à 3,2 milliards de dollars et celle du second de 54% à 2,2 milliards de dollars. Ils se sont classés respectivement huitième et 12e, suivis d’Armani, 13e, avec une valeur de marque de 2,1 milliards de dollars.

Bulgari et Salvatore Ferragamo se sont classés respectivement 15e et 19e, mais ont enregistré des tendances opposées. Le premier a augmenté de 27% à 1,6 milliard de dollars, tandis que la valeur de la marque du second a diminué de 11% à 1,1 milliard de dollars par rapport à l’année dernière.

«Être reconnu comme un leader à l’occasion de votre 100e anniversaire est symbolique de la capacité d’une marque à faire en sorte qu’elle reste contemporaine, et je pense que c’est en fait l’une des plus grandes forces de Gucci: sa capacité à se réinventer et à garantir en permanence sa pertinence pour aujourd’hui, », A déclaré à WWD Robert Triefus, vice-président exécutif, engagement envers la marque et la clientèle chez Gucci.

Il a remercié le directeur créatif du label Alessandro Michele pour sa contribution à cette approche, notant que l’un des éléments clés du mandat du créateur a été sa profonde connaissance des archives de Gucci et comment «il raconte les histoires à travers les archives d’une manière très contemporaine, qui aide la marque à s’engager non seulement avec une génération qui a grandi avec Gucci, mais aussi avec des générations pour lesquelles Gucci est une nouvelle expérience.

À cette fin, l’approche «numérique d’abord» de Gucci a également joué un rôle central en impliquant et en engageant de plus en plus cette communauté intergénérationnelle, alimentant ainsi l’augmentation de la valeur de la marque de l’entreprise au cours des deux dernières années.

Pour Triefus, le numérique englobe tous les aspects, y compris «la façon dont nous sommes plus intelligents sur la façon dont nous distribuons nos produits ou comment nous nous assurons de fournir des expériences transparentes et engageantes à nos clients, en particulier dans un monde où la distanciation sociale fait désormais partie. de la façon dont nous faisons des affaires.

L’exécutif a souligné que l’entreprise avait entretenu un tel écosystème avec beaucoup de soin au cours des dernières années et pense que la poussée numérique ne fera que croître à l’avenir. En outre, un autre moteur sera la concentration sur le client, une approche qui doit être fournie à tous les niveaux avec une «combinaison d’art et de science».

«Tout d’abord, vous devez avoir l’infrastructure, la plate-forme technologique qui vous permet d’atteindre votre client à travers chaque point de contact de manière opportune et personnalisée … mais alors l’art est ce qui doit être combiné avec cela», a-t-il déclaré. , soulignant l’importance de la narration. «Si le contenu est correct, les systèmes de diffusion sont corrects et s’ils sont personnalisés, vous avez en quelque sorte la recette du succès.»

La propre recette du succès de Gucci a également une dose généreuse d’inclusivité, selon Triefus. «Historiquement, le luxe était très éloigné et ce qu’Alessandro Michele et Marco Bizzarri [the brand’s chief executive officer] les deux ont été extrêmement perturbateurs au début, cela a enfreint les règles d’une certaine manière », a-t-il déclaré, ajoutant que désormais« l’exclusivité doit être inclusive, vous devez permettre aux gens d’entrer dans votre monde et votre communauté, et d’avoir un échange. »

Pour Triefus, l’inclusivité ajoute à la diversité et à la durabilité, qui sont toutes des valeurs qui sont devenues encore plus importantes pendant la pandémie et que les jeunes générations en particulier attendent de la marque qu’elles achètent.

Dans l’ensemble, la perturbation du COVID-19 et la récession qui a suivi n’ont pas nui aux performances des 30 premières entreprises italiennes de la liste BrandZ, dont la valeur totale de la marque a augmenté de 11% pour atteindre 114,6 milliards de dollars en 2021. En particulier, 17 entreprises de la liste ont augmenté leur valeur moyenne de 24 pour cent.

L’accélération des stratégies de marketing numérique a fourni des opportunités pour les marques non seulement dans la mode, mais dans une gamme de catégories différentes. Alors que les marques de luxe italiennes représentaient 42% de la valeur totale des marques du Top 30, 12 autres catégories étaient représentées dans le classement, les sociétés de télécommunications, les acteurs de l’énergie, de l’alimentation et de l’automobile apparaissant également dans les 10 premières positions.

En particulier, la société de services publics Enel était la deuxième marque italienne la plus précieuse avec 13,6 milliards de dollars, suivie de Tim, Kinder et Ferrari, évaluées respectivement à 9,1 milliards de dollars, 8,9 milliards de dollars et 6,8 milliards de dollars.

La liste italienne de BrandZ est compilée en combinant l’analyse financière de chaque label pour le dernier exercice fiscal avec des sondages distribués à près de 70 000 consommateurs italiens. Une liste des 100 marques mondiales les plus précieuses est également publiée chaque année, combinant des données de marché avec les opinions de plus de 3,8 millions de consommateurs dans le monde.