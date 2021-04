Gucci et Balenciaga feraient équipe – WWD

TOUS DANS LA FAMILLE: Gucci dévoilera sa nouvelle collection, appelée Aria, jeudi, et les détails ont été soigneusement gardés secrets. Mais lundi, la spéculation s’est répandue en ligne et sur les réseaux sociaux selon laquelle le directeur de la création Alessandro Michele a une excellente collaboration dans sa manche avec Balenciaga – une marque sœur sous l’égide de Kering sous la direction créative de Demna Gvasalia.

Gucci a refusé de commenter et Balenciaga n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La marque de mode italienne n’est pas nouvelle dans la création de collaborations chaudes, plus récemment avec The North Face et avec des personnalités comme Liberty et Ken Scott, par exemple.

L’équipe ne manquera pas de susciter une attention supplémentaire. Comme indiqué plus tôt cette année, les données publiées par la plate-forme d’achat en ligne Lyst ont révélé qu’au cours des trois derniers mois de l’année, Gucci a conservé sa première place dans le classement. Il a généré un grand buzz en ligne avec son festival de mode et de cinéma en ligne #GucciFest et habiller Harry Styles pour American Vogue. Balenciaga est revenu à la deuxième place, alors qu’il continuait à investir dans des initiatives axées sur le numérique et lançait sa collection automne 2021 dans un jeu vidéo en ligne.

Gucci présentera sa prochaine collection de mode à travers un court métrage sur plusieurs plateformes numériques à travers le monde. Il s’agit de la première collection à être dévoilée en 2021, qui marque le centenaire de la marque.

Le nom Aria est en phase avec la nouvelle stratégie de la marque présentée en mai dernier et souligne également sa singularité car la collection est présentée en dehors de tout calendrier de semaine de la mode. En musique, un air est une pièce autonome pour une seule voix.

L’année dernière à travers son manifeste «Notes From the Silence», Michele a révélé qu’il élaborait un nouveau parcours pour la marque, abandonnant ce qu’il a appelé «le rituel usé des saisonnalités et des spectacles pour retrouver une nouvelle cadence, plus proche de mon appel expressif. . Nous nous réunirons seulement deux fois par an, pour partager les chapitres d’une nouvelle histoire. »

Concevant de nouveaux noms pour les collections et inspiré par le monde de la musique, Michele a présenté en juillet ce qui aurait été traditionnellement appelé une collection de croisière et qui a été surnommée «Epilogue», portée par l’équipe de son bureau au lieu de modèles dans un projet qui comprenait un Diffusion en direct de 12 heures.

Le designer a présenté en novembre une série de films en sept épisodes qu’il a co-réalisé avec Gus Van Sant. La collection est apparue au cours de sept épisodes du 16 au 22 novembre, projetés lors d’un nouveau festival de mode et de cinéma numérique appelé GucciFest. La collection et la série s’appelaient «Ouverture de quelque chose qui n’a jamais fini».