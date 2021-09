Gucci et le designer Azéde Jean-Pierre présentent Azede Powered by Gucci – WWD

Pour célébrer le retour de la Fashion Week de New York, Gucci s’est associé au designer émergent haïtien-américain Azéde Jean-Pierre basé à New York pour présenter une sélection de pièces axée sur la maille intitulée Azede Powered by Gucci.

« L’idée est d’apporter une nouvelle approche de la maille, en préservant les éléments nécessaires à la maille parfaite tout en exigeant notre propre vision. J’adore les vêtements qui allient raffinement et confort. Jean-Pierre a déclaré à WWD. « Ils sont conçus pour définir les classiques modernes, avec des fioritures subtiles tempérées par un poli et un confort intemporels. C’est pour le client qui s’adonne au genre de pull qui se marie aussi facilement avec des pièces sur mesure pendant la semaine qu’avec un denim pour une journée de week-end fraîche.

À la suite du Met Gala 2019, où Jean-Pierre a été présenté à l’équipe de conception du directeur créatif Alessandro Michele, Azede Powered by Gucci, « une partie des efforts continus de Gucci pour encourager les jeunes talents indépendants dans l’industrie », est rapidement né.

La sélection de pièces Azede Powered by Gucci est composée de cinq styles clés, que Jean-Pierre a décrits comme «des classiques douillets réinventés, des pièces reines que vous pourrez choisir de l’automne au printemps». Connue pour son savoir-faire méticuleux, sa technologie innovante et le confort d’une tenue décontractée, l’assortiment comprend un body, une robe chemise non sexiste, un « coatigan » et une jupe, ainsi que le favori personnel de Jean-Pierre : un pantalon sculpté.

« Des jeans, qui bien sûr ne sont pas du tout des jeans ; ce sont des tricots conçus pour avoir ce look décontracté sur mesure sans l’inconfort (ou les dommages environnementaux) du denim. Confectionnées en laine mérinos extra-fine, ce sont les paires dans lesquelles vous aurez envie de vivre : celles que vous pourrez porter en soirée, sur le canapé ou en jogging.

Jean-Pierre et son équipe ont interprété chaque conception des esquisses en rideaux, construit des échantillons initiaux et choisi chacun des fils finement tissés et des constructions de points – laines mérinos extra-fines et cachemire tricotés en côtes, jacquards, poufs et points complémentaires – avant de passer en Italie, où les pièces ont été produites par la Maison. Une palette de bleus, rappelant l’eau et le ciel, traverse tout, tout comme les teintes de peau et de sable, de noir et de blanc. Dans l’ensemble, l’importance d’une sensation raffinée et luxueuse avec une polyvalence sans effort imprègne la sélection de pièces.

De plus, les racines haïtiennes de Jean-Pierre ont servi d’inspiration inhérente tout au long du partenariat. Pour présenter les modes, elle a fait appel à l’écrivain et réalisateur primé Ibra Ake pour créer une nouvelle, mettant en vedette les mannequins Alton Mason et Riley Montana avec une chorégraphie de Fatima Robinson, avec une musique originale de Wyclef Jean.

« Le concept d’une leçon de Kompa me semblait parfait en raison de ma culture haïtienne. La danse est suave, sensuelle, sans effort et punk – et un joyau que peu de gens en dehors de la culture haïtienne connaissent beaucoup », a déclaré Jean-Pierre à WWD. « Ibra et moi avons eu plusieurs conversations au cours desquelles l’idée est née autour d’un montage de formation et de portraits vidéo d’une danseuse et de son professeur. Parce que les vêtements sont conçus pour la facilité et le mouvement, les idées de performance nous ont enthousiasmés. En ce qui concerne le casting, Ibra voulait plus que simplement attirer des gens attrayants, alors le mouvement est devenu le centre émotionnel de qui nous allions lancer.

Un volet philanthropique était tout aussi important que le design de Jean-Pierre pour Azede Powered by Gucci. En l’honneur du lancement, et dans le cadre de « l’engagement de Gucci à alimenter l’engagement communautaire, un changement social positif et à renforcer notre culture de l’objectif », un don sera fait à CORE, une organisation à but non lucratif d’intervention en cas de crise qui apporte de l’aide et rétablissement en Haïti et dans d’autres communautés mal desservies à travers le monde.

« Alors que j’étais en congé sabbatique lors d’un voyage philanthropique avec les Clinton, j’ai rencontré Ann Lee, PDG de CORE. Elle m’a présenté Sean Penn lors d’un dîner privé à New York et le reste appartient à l’histoire », a déclaré Jean-Pierre à WWD. « J’ai essayé de soutenir leur mission du mieux que j’ai pu au fil des ans parce que j’ai été témoin de l’excellent travail qu’ils accomplissent en Haïti au cours des 11 dernières années. La nouvelle du récent tremblement de terre dévastateur et de la tempête tropicale a été difficile, mais elle a mis en évidence l’importance de soutenir leur travail essentiel et a encore renforcé ma détermination à le faire. Je suis très reconnaissant à Gucci d’avoir intensifié son soutien et d’avoir amplifié le message d’unité, d’engagement communautaire et de changement social positif.

La sélection de pièces axée sur les tricots, à partir de 1 900 $, fera ses débuts mercredi et sera disponible pour une durée limitée chez Gucci Wooster et Dover Street Market Los Angeles; un événement festif coïncidera chez Gucci Wooster pendant la Fashion Week de New York.